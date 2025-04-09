سحب رقائق بطاطا شهيرة من الأسواق الأمريكية بسبب مكوّن خطير

ووفقا لـFDA، يشير تصنيف الفئة الأولى إلى وجود "احتمال معقول" بأن يؤدي استهلاك المنتج إلى مخاطر صحية بالغة أو الوفاة، خاصة في حال إصابة المستهلك بحساسية مفرطة تجاه الحليب.
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