سحب رقائق بطاطا شهيرة من الأسواق الأمريكية بسبب مكوّن خطير

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) رفع مستوى استدعاء رقائق بطاطا شهيرة إلى الفئة الأولى، بعد اكتشاف خطر تحسسي محتمل قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة أو حتى الوفاة.

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