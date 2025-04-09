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سحب رقائق بطاطا شهيرة من الأسواق الأمريكية بسبب مكوّن خطير

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 09-04-2025 02:18 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) رفع مستوى استدعاء رقائق بطاطا شهيرة إلى الفئة الأولى، بعد اكتشاف خطر تحسسي محتمل قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة أو حتى الوفاة.

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ويأتي هذا السحب لـ"توستيتوس كانتينا" من إنتاج شركة فريتو-لاي، بعدما تبين أن عددا محدودا من أكياس رقائق تورتيلا الذرة الصفراء بنكهة جبن الناتشو (حجم 13 أونصة)، لا تحتوي على تحذير من وجود الحليب كمكوّن، رغم احتوائها الفعلي عليه، ما يشكل تهديدا مباشرا للأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الحليب.

ووفقا لـFDA، يشير تصنيف الفئة الأولى إلى وجود "احتمال معقول" بأن يؤدي استهلاك المنتج إلى مخاطر صحية بالغة أو الوفاة، خاصة في حال إصابة المستهلك بحساسية مفرطة تجاه الحليب.

 
gnews

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