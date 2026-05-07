الخميس 2026-05-07 12:18 م

سحب رقائق بطاطا في الولايات المتحدة بسبب احتمال تلوثها بالسالمونيلا

الخميس، 07-05-2026 10:33 ص

الوكيل الإخباري-   سحبت شركة Utz Quality Foods عددا من رقائق البطاطا من علامتي Zapp’s وDirty في الولايات المتحدة، بشكل احترازي، بعد الاشتباه في احتمال تلوث أحد مكونات التوابل ببكتيريا السالمونيلا.

وأوضحت الشركة أن مسحوق الحليب المجفف المستخدم في أحد خلطات التوابل قد يكون مصدر التلوث المحتمل، مشيرة إلى أنه تم استيراده من شركة California Dairies عبر مورد خارجي لم يتم الكشف عن هويته.

ورغم أن نتائج الفحوصات التي أُجريت على التوابل جاءت سلبية قبل استخدامها في الإنتاج، قررت الشركة سحب المنتجات من الأسواق "كإجراء احترازي" لضمان سلامة المستهلكين. ولم يتم حتى الآن تسجيل أي حالات مرضية مرتبطة بهذه المنتجات.

ويشمل قرار السحب تسعة منتجات من رقائق البطاطا، من بينها نكهات مختلفة مثل: بايو بلاكند رانش، والملح والخل، والجبن، والكريمة الحامضة والبصل، وبأحجام متعددة تتراوح بين 1.5 و8 أونصات. وقد تم توزيع هذه المنتجات في متاجر التجزئة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

 
 


