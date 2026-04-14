سحب مئات الآلاف من المكملات الغذائية من الأسواق الأمريكية بسبب خطر التسمم

الوكيل الإخباري- سحبت السلطات المختصة أكثر من 350 ألف عبوة من المكملات الغذائية المحتوية على الحديد من الأسواق الأمريكية، بعد اكتشاف أنها تمثل خطرا جسيما للتسمم، خصوصا على الأطفال.

وأعلنت شركة Vitaquest International، المُصنِّعة لعدد من العلامات التجارية مثل Bari Life وArey وNuLife، عن عملية السحب، موضحةً أن عبوات المكملات غير مقاومة للأطفال.



وحذّر مسؤولو الصحة من أن هذا الخلل قد يؤدي إلى تناول الأطفال جرعات زائدة عن طريق الخطأ، وهو ما قد يسبب إصابات خطيرة أو حتى الوفاة.



وبحسب البيانات، فقد بيعت المنتجات المتأثرة بين أبريل 2023 وفبراير 2026، بأسعار تتراوح بين 13 و130 دولارا للعبوة، وكانت متوفرة في متاجر كبرى مثل Erewhon وVitamin Shoppe وعبر منصة Amazon.

وتشمل العلامات التجارية المتأثرة: Arey وBari Life وBird&Be وBiote وDr. Fuhrman وNuLife وHMR وBaritric Pal وNoevir وZenbean وSakara.



وأكدت الجهات المختصة أنه لم يتم تسجيل أي إصابات أو حالات مرضية حتى الآن.



ودعت السلطات المستهلكين إلى إبقاء هذه المنتجات بعيدا عن متناول الأطفال، والتواصل مع الشركة المصنعة للحصول على عبوات أو أغطية مقاومة للأطفال، أو التخلص من المنتجات المسحوبة أو إعادتها لاسترداد قيمتها.