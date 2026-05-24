سحب مكمل غذائي شائع من الأسواق الأمريكية للاشتباه بتلوثه بأجسام غريبة

الأحد، 24-05-2026 10:13 ص

الوكيل الإخباري-   سحبت السلطات الصحية الأمريكية مكملا غذائيا سائلا متعدد الفيتامينات من الأسواق في 24 ولاية ومنطقة، بعد مخاوف من احتمال تلوثه بجسيمات غريبة قد تشكل خطرا صحيا على المستهلكين.

وصنّفت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) عملية السحب ضمن الفئة الثانية، وهو تصنيف يُستخدم للحالات التي قد يؤدي فيها استخدام المنتج إلى آثار صحية مؤقتة أو قابلة للعلاج.

ويشمل السحب أكثر من 4 آلاف عبوة من مكمل "نيفرونكس" متعدد الفيتامينات، الذي تنتجه شركة "لورينز للأدوية الدولية" ومقرها مدينة ميامي. ويأتي المنتج على شكل سائل بحجم 8 أونصات، ويحتوي على فيتامينات المجموعة "B"، وفيتامين "C"، إضافة إلى حمض الفوليك.

 
 


