سرّ الصحة في البقوليات.. تعرف على الأقوى بالمغنيسيوم

وتُعد البقوليات من أهم مصادره، ومنها: الفاصوليا السوداء (120 ملغ للكوب)، الإدامامي (99 ملغ لنصف كوب)، الفول السوداني (260 ملغ للكوب)، والفاصوليا البيضاء (81 ملغ للكوب)، حيث توفر أيضاً البروتين والألياف.
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