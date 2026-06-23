سرّ الصحة في البقوليات.. تعرف على الأقوى بالمغنيسيوم

الوكيل الإخباري- المغنيسيوم معدن أساسي مهم لتنظيم ضغط الدم والسكر ودعم الأعصاب والعضلات، ويساهم أيضاً في تكوين DNA وRNA، ويمكن لمعظم البالغين الحصول على احتياجهم اليومي (320–420 ملغ) من نظام غذائي متوازن.

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