سر العسل اليومي.. فوائد مذهلة تعرف عليها

ويحتوي العسل على مركبات "البريبايوتكس" التي تساعد على تغذية البكتيريا النافعة في الأمعاء وتحسين الهضم، كما يضم مضادات أكسدة مثل الفلافونويدات والفينولات التي تقلل الإجهاد التأكسدي وتدعم صحة الجسم.
كما قد يساعد العسل في تهدئة السعال وتهيج الحلق، ويمتلك خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات، خاصة العسل الخام وعسل المانوكا. ورغم فوائده، ينصح الخبراء بعدم الإفراط في تناوله، خصوصًا لمرضى السكري، واستشارة الطبيب عند الحاجة.
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