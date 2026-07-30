سر العسل اليومي.. فوائد مذهلة تعرف عليها

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الوكيل الإخباري- يُعد العسل من الأطعمة الطبيعية الغنية بالمركبات المفيدة، وقد يساهم تناوله باعتدال في دعم صحة الجهاز الهضمي، وتعزيز المناعة، وتزويد الجسم بالطاقة بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة والسكريات الطبيعية. اضافة اعلان





ويحتوي العسل على مركبات "البريبايوتكس" التي تساعد على تغذية البكتيريا النافعة في الأمعاء وتحسين الهضم، كما يضم مضادات أكسدة مثل الفلافونويدات والفينولات التي تقلل الإجهاد التأكسدي وتدعم صحة الجسم.



كما قد يساعد العسل في تهدئة السعال وتهيج الحلق، ويمتلك خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات، خاصة العسل الخام وعسل المانوكا. ورغم فوائده، ينصح الخبراء بعدم الإفراط في تناوله، خصوصًا لمرضى السكري، واستشارة الطبيب عند الحاجة.





