الثلاثاء 2026-04-14 04:53 م

سرّ بسيط يحسّن صحة القلب طبيعيا خلال شهرين

تعبيرية
 
الثلاثاء، 14-04-2026 01:26 م

الوكيل الإخباري-   تُظهر دراسة حديثة أن الجمع بين نوعين من الفاكهة قد يساهم في تحسين صحة القلب وخفض ضغط الدم، خاصة لدى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.

ويشير باحثون في ولاية إلينوي الأمريكية إلى أن تناول الأفوكادو والمانغو معا قد يحسّن صحة الأوعية الدموية، وهو مؤشر مهم على كفاءة عمل الشرايين وتقليل خطر الجلطات ومشكلات القلب.

وشملت الدراسة أكثر من 80 بالغا مصابا بمقدمات السكري، وهي حالة صحية قابلة للعكس لكنها تزيد من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني وأمراض القلب. وقُسّم المشاركون إلى مجموعتين: الأولى اتبعت نظاما غذائيا قليل الدهون والألياف، بينما أضافت الثانية كوبا من الأفوكادو وكوبا من المانغو يوميا إلى نظامها الغذائي.

 
 


