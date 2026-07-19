سرّ جديد في الأمعاء قد يغيّر مستقبل علاج الصرع

12:50 م

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة حديثة أن مادة كيميائية تنتجها بكتيريا الأمعاء بشكل طبيعي قد تسهم في تقليل نوبات الصرع وتعزيز تعافي الدماغ بعد الإصابات. اضافة اعلان





وأظهرت النتائج أن المركب ساعد على تهدئة النشاط العصبي المفرط، وتقليل الالتهابات في الدماغ، ودعم إصلاح الأنسجة العصبية في النماذج التجريبية.



وأكد الباحثون أن الدراسة ما تزال في مراحلها المبكرة ولم تُختبر على البشر بعد، لكنها قد تمهد لتطوير علاجات جديدة تعتمد على العلاقة بين صحة الأمعاء ووظائف الدماغ.









