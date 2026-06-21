سرّ صحة الأمعاء في 3 خيارات فقط - صور

الوكيل الإخباري- كشفت خبيرة التغذية الهندية ديبسيخا جين عن 3 أطعمة تعتبرها استثمارًا غذائيًا مهمًا لصحة الأمعاء، مؤكدةً أنها تفضل إنفاق المال عليها بدلًا من المكملات الغذائية باهظة الثمن.

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وأوضحت أن بعض الأطعمة اليومية الغنية بالعناصر الغذائية توفر فوائد طويلة الأمد للجهاز الهضمي، وجاءت اختياراتها كالتالي:



الزبادي اليوناني: يحتوي على نسبة أعلى من البروتين والبروبيوتيك الداعمة لصحة الأمعاء.







الشوكولاتة الداكنة: بنسبة 70% فأكثر، لاحتوائها على الألياف والبريبايوتكس المفيدة للأمعاء والدماغ.







الكمبوتشا: مشروب غني بالبكتيريا النافعة ومنخفض السكر، ويساعد على دعم الهضم وصحة الأمعاء.



