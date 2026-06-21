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سرّ صحة الأمعاء في 3 خيارات فقط - صور

سؤشي
تعبيرية
 
الأحد، 21-06-2026 09:03 ص

الوكيل الإخباري-   كشفت خبيرة التغذية الهندية ديبسيخا جين عن 3 أطعمة تعتبرها استثمارًا غذائيًا مهمًا لصحة الأمعاء، مؤكدةً أنها تفضل إنفاق المال عليها بدلًا من المكملات الغذائية باهظة الثمن.

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وأوضحت أن بعض الأطعمة اليومية الغنية بالعناصر الغذائية توفر فوائد طويلة الأمد للجهاز الهضمي، وجاءت اختياراتها كالتالي:


الزبادي اليوناني: يحتوي على نسبة أعلى من البروتين والبروبيوتيك الداعمة لصحة الأمعاء.


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الشوكولاتة الداكنة: بنسبة 70% فأكثر، لاحتوائها على الألياف والبريبايوتكس المفيدة للأمعاء والدماغ.


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الكمبوتشا: مشروب غني بالبكتيريا النافعة ومنخفض السكر، ويساعد على دعم الهضم وصحة الأمعاء.


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كما أشارت إلى أن أطعمة مثل الثوم والتوت والكركم، الغنية بمركبات البوليفينول، تسهم أيضًا في تعزيز صحة الجهاز الهضمي.

 
 


gnews

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