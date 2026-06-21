سرّ صحة الأمعاء في 3 خيارات فقط - صور

وأوضحت أن بعض الأطعمة اليومية الغنية بالعناصر الغذائية توفر فوائد طويلة الأمد للجهاز الهضمي، وجاءت اختياراتها كالتالي:
الزبادي اليوناني: يحتوي على نسبة أعلى من البروتين والبروبيوتيك الداعمة لصحة الأمعاء.
الشوكولاتة الداكنة: بنسبة 70% فأكثر، لاحتوائها على الألياف والبريبايوتكس المفيدة للأمعاء والدماغ.
الكمبوتشا: مشروب غني بالبكتيريا النافعة ومنخفض السكر، ويساعد على دعم الهضم وصحة الأمعاء.
كما أشارت إلى أن أطعمة مثل الثوم والتوت والكركم، الغنية بمركبات البوليفينول، تسهم أيضًا في تعزيز صحة الجهاز الهضمي.
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