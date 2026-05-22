سر في دماغ البالغين يتشكل فجأة في سن الرابعة!

الوكيل الإخباري- اكتشف علماء الأعصاب في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن إحدى السمات الأساسية لدماغ البالغين، والمتمثلة في هيمنة النصف الأيسر في معالجة اللغة والكلام، تتشكل في سن الرابعة من العمر.



تشير مجلة «Medical Xpress» إلى أنه، وفقا لنتائج الدراسة، تستمر شبكة معالجة الكلام في الدماغ بالتطور والتكامل حتى سن السادسة عشرة، إلا أن تمركزها في النصف الأيسر من الدماغ يترسخ بالفعل في مرحلة الطفولة المبكرة، تحديدًا عند سن الرابعة.

وقد حلّل الباحثون في هذه الدراسة بيانات التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI) لمئات الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين أربع وست عشرة سنة. ولرصد نشاط مراكز اللغة، طُلب من المشاركين الاستماع إلى مواد صوتية متنوعة، شملت قصصًا مثل «أليس في بلاد العجائب»، إلى جانب بودكاست ومحاضرات من منصة TED (التكنولوجيا والترفيه والتصميم)، وذلك بحسب الفئة العمرية. كما تمت مقارنة هذه الاستجابات مع نشاط الدماغ أثناء الاستماع إلى كلمات غير مفهومة.



وتوضح الدكتورة أولا أوزيرنوف-بالتشيك، الباحثة في مختبر جون غابرييلي والأستاذة المساعدة في جامعة بوسطن، أن درجة تكامل النظام العصبي—أي مدى ترابط مناطق الدماغ المسؤولة عن اللغة وتفاعلها أثناء المعالجة—كانت أعلى لدى الأطفال الأكبر سنا مقارنة بالأصغر سنا.



وبحسب النتائج، كان نظام معالجة الكلام أكثر نشاطا لدى الأطفال الأكبر سنا، وهو ما قد يرتبط بتحسن قدراتهم على الفهم السمعي. ومع ذلك، أظهرت البيانات أن النصف الأيسر من الدماغ يظل مسؤولا بشكل أساسي عن معالجة اللغة حتى لدى الأطفال الأصغر سنا.



ويؤكد البروفيسور جون غابرييلي أن الدماغ، ابتداء من سن الرابعة، يعمل بطريقة مشابهة في تنظيم معالجة اللغة لما هو عليه لدى البالغين.



ويرى الباحثون أن هذه النتائج قد تسهم في تحسين فهم اضطرابات مثل عسر القراءة والتوحد، إذ كان يُعتقد سابقا أن مشاركة النصف الأيمن من الدماغ في معالجة اللغة لدى هذه الحالات تعكس تأخرا في النمو. إلا أن البيانات الجديدة تشير إلى أن أنماط المعالجة الثنائية قد تعود إلى عوامل مختلفة، وليس بالضرورة إلى تأخر بيولوجي في التطور.