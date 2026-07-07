الثلاثاء 2026-07-07 12:21 م

سعال بلا نزلة برد؟.. السبب الخفي قد يكون داخل منزلك

ثف
تعبيرية
 
الثلاثاء، 07-07-2026 09:44 ص
الوكيل الإخباري-   أشارت الدكتورة ماريا زولوتاريوفا، الأستاذة في الجامعة التقنية الروسية MIREA، إلى أن السعال المستمر قد يكون مرتبطاً بتلوث قنوات تهوية المنازل، وليس بالضرورة بسبب نزلات البرد.اضافة اعلان


وأوضحت أن تراكم الغبار وحبوب اللقاح والجراثيم الفطرية داخل أنظمة التهوية، خاصة مع ارتفاع الرطوبة والحرارة، قد يؤدي إلى نمو فطريات مثل "الرشاشيات" و"البنسيليوم"، ما يؤثر في جودة الهواء.

وحذّرت من أن استنشاق جراثيم هذه الفطريات قد يسبب مضاعفات تنفسية، خصوصاً لدى الأشخاص ضعيفي المناعة، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى داء الرشاشيات المصحوب بسعال وضيق تنفس وحمى مستمرة.
 
 


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