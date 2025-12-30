سعرات وجبة الإفطار: تحليل غذائي للفول والفلافل من قبل أخصائي التغذية

وجبة الفول: تحتوي على حوالي 380 سعرًا حراريًا و13 جرام بروتين، مع احتساب 80 جرام فول، 10 جرام زيت، 10 جرام طحينة، و60 جرام خبز، ما يجعلها خيارًا مغذيًا نسبيًا للفطور.
وجبة الفلافل: تحتوي على نحو 500 سعر حراري و12 جرام بروتين، مع 60 جرام فلافل، 30 جرام زيت، 10 جرام طحينة، و60 جرام خبز، نظرًا لامتصاص الفلافل للزيت أثناء القلي.
وأشار الدكتور أمجد إلى أن الفول يوفر بروتينًا أعلى بالنسبة للسعرات مقارنة بالفلافل، لكن يمكن الاستمتاع بالوجبتين مع ضبط باقي وجبات اليوم لتحقيق التوازن الغذائي دون التخلي عن الأطعمة التقليدية.
-
أخبار متعلقة
-
وصفة العام الجديد لمرضى الربو.. 5 نصائح ذهبية لتنفس أسهل وحياة أفضل
-
احمرار الوجه عند الخجل.. علامة إحراج أم رسالة خفية؟
-
علاج جديد يرفع آمال مرضى صرع الفص الصدغي المقاوم للأدوية
-
إدمان قطرات الأنف.. كيف يؤثر الاستخدام المتكرر على التنفس الطبيعي
-
متى تصبح الشامة مقلقة؟.. علامات تستدعي الفحص الطبي فورا
-
استراتيجية جديدة لعلاج أنواع نادرة من السرطان
-
4 أطعمة "مفيدة" قد تلحق الضرر بصحتك من حيث لا تدري
-
لماذا يزداد خطر الجفاف في الشتاء؟