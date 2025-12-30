الثلاثاء 2025-12-30 04:45 م

سعرات وجبة الإفطار: تحليل غذائي للفول والفلافل من قبل أخصائي التغذية


الثلاثاء، 30-12-2025 03:05 م

الوكيل الإخباري-   تعد وجبة الفول والفلافل من أساسيات الفطور المصري التقليدي، ويستعرض موقع "الكونسلتو" تحليلًا لسعراتها وفقًا للدكتور محمد أمجد، أخصائي التغذية:

وجبة الفول: تحتوي على حوالي 380 سعرًا حراريًا و13 جرام بروتين، مع احتساب 80 جرام فول، 10 جرام زيت، 10 جرام طحينة، و60 جرام خبز، ما يجعلها خيارًا مغذيًا نسبيًا للفطور.
وجبة الفلافل: تحتوي على نحو 500 سعر حراري و12 جرام بروتين، مع 60 جرام فلافل، 30 جرام زيت، 10 جرام طحينة، و60 جرام خبز، نظرًا لامتصاص الفلافل للزيت أثناء القلي.


وأشار الدكتور أمجد إلى أن الفول يوفر بروتينًا أعلى بالنسبة للسعرات مقارنة بالفلافل، لكن يمكن الاستمتاع بالوجبتين مع ضبط باقي وجبات اليوم لتحقيق التوازن الغذائي دون التخلي عن الأطعمة التقليدية.

 

