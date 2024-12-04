شرب السحلب قبل النوم في الشتاء- ماذا يفعل بالجسم؟

الوكيل الإخباري- يعتاد بعض الأشخاص على شرب السحلب ليلًا في فصل الشتاء، ليس لمذاقه اللذيذ فقط، بل لقدرته الكبيرة على إمداد الجسم بالتدفئة، ولكن هل تناوله قبل النوم مضر للصحة؟

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في هذا الصدد، قال الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، إن تأثير شرب السحلب قبل النوم -سواء سلبًا أو إيجابًا- يتوقف على طريقة تحضيره والكمية المستهلكة منه.

وأضاف ناجي أن السحلب في الأساس مشروب صحي، لاحتوائه على عناصر غذائية تمثل أهمية كبيرة للجسم، مثل معدن الكالسيوم الذي يعمل على تقوية العظام والأسنان.



وأوضح أن شرب السحلب ليلًا يساعد على تحسين جودة النوم، لأن الحليب الذي يدخل في تحضيره يحتوي على حمض التربتوفان، الذي يحفز المخ على إنتاج هرمون السيروتونين المكافح للأرق.



وأشار استشاري التغذية العلاجية إلى أن السحلب من أفضل المشروبات الشتوية التي تساعد على التدفئة ليلًا، لأنه يساهم في إمداد الجسم بجرعة عالية من الطاقة.



وأكد أن شرب السحلب قبل النوم قد يساهم في تقليل الشعور بالجوع بمنتصف الليل، لأن البروتين المتوفر به يساعد على إبقاء المعدة ممتلئة لأطول فترة ممكنة.



وأوصى ناجي باستخدام حليب قليل الدسم أو خالٍ تمامًا منه عند تحضير السحلب، لتقليل الدهون المستهلكة عند تناوله ليلًا، مع مراعاة تحليته بملعقة صغيرة من عسل النحل، خاصةً لمرضى السكري، لأنه يحسن مذاقه ويعزز قيمته الغذائية دون رفع سعراته الحرارية مقارنة بالسكر الأبيض.



واختتم حديثه بالتشديد على ضرورة تجنب السحلب في حالة الإصابة بحساسية اللبن أو عدم تحمل اللاكتوز، منعًا للمعاناة من انتفاخ البطن والإسهال وتقلصات المعدة.