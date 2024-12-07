شرب الماء الساخن صباحًا – هل يؤدي لفقدان الوزن؟

الوكيل الإخباري- الماء ضروري للصحة العامة، وقد يكون لشرب الماء الدافئ فوائد إضافية، مثل المساعدة على الهضم، وتحسين الدورة الدموية، والحد من التوتر، بل قد يمتد الأمر إلى المساعدة في فقدان الوزن. فما حقيقة ذلك؟

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فوائد تناول الماء الساخن على الريق



1- تحسين الهضم

الماء الساخن هو وسيلة سهلة لتحسين الصحة العامة، حيث إنه عندما لا يشرب الشخص كمية كافية من الماء، تمتص الأمعاء الدقيقة معظم الماء المستهلك من خلال الطعام والشراب. هذا يسبب الجفاف ويمكن أن يزيد من صعوبة حركة الأمعاء.



الجفاف المزمن يمكن أن يسبب الإمساك المزمن، وهذا الإمساك يجعل حركات الأمعاء مؤلمة وقد يسبب مشاكل أخرى، بما في ذلك البواسير والانتفاخ. لذلك، قد يساعد شرب الماء الساخن على هضم الطعام بشكل أسرع من شرب الماء البارد أو الدافئ، بل ويقلل من خطر الإمساك عن طريق دعم حركات الأمعاء المنتظمة.



2- تحسين الدورة الدموية

الماء الساخن يعمل كموسّع للأوعية الدموية، مما يعني أنه يوسع الأوعية الدموية ويحسن الدورة الدموية. هذا يساعد العضلات على الاسترخاء وتقليل الألم.



على الرغم من عدم وجود دراسات تربط بشكل مباشر بين الماء الساخن والتحسينات المستمرة في الدورة الدموية، إلا أن التحسينات البسيطة في الدورة الدموية يمكن أن تدعم تدفق الدم بشكل أفضل إلى العضلات والأعضاء.



3- المساعدة في فقدان الوزن

لقد دعمت الأبحاث منذ فترة طويلة فكرة أن شرب المزيد من الماء يمكن أن يساعد الشخص على إنقاص الوزن. هذا قد يكون جزئيًا لأن شرب الماء يزيد من الشعور بالامتلاء، كما يساعد الماء الجسم على امتصاص العناصر الغذائية وطرد الفضلات.



وجدت دراسة نُشرت عام 2003 أن التحول من شرب الماء البارد إلى الماء الساخن يمكن أن يزيد من فقدان الوزن. ووجد الباحثون أن شرب 500 مل من الماء قبل الوجبة يزيد من عملية التمثيل الغذائي بنسبة 30%.

ويمثل رفع درجة حرارة الماء إلى 98.6 درجة 40% من الزيادة في عملية التمثيل الغذائي. استمرت هذه الزيادة الأيضية لمدة 30-40 دقيقة بعد استهلاك الماء.



4- تقليل الألم

يعمل الماء الساخن على تحسين الدورة الدموية، وقد يحسن أيضًا تدفق الدم، خاصة إلى العضلات المصابة، مما يساهم في تقليل الألم وتعزيز الراحة.

