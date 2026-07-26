شرب الماء مع الطعام.. نتيجة عكس التوقعات

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الوكيل الإخباري- كشفت دراسة حديثة أن شرب الماء أثناء تناول الطعام قد لا يقلل الشهية كما هو شائع، بل قد يرتبط بتناول كميات أكبر من الطعام. اضافة اعلان





وأجرى باحثون من جامعة كورنيل وجامعة ولاية بنسلفانيا دراسة شملت 86 شخصًا بالغًا، لمتابعة تأثير شرب الماء خلال الوجبات على كمية الطعام المستهلكة.



وأظهرت النتائج المنشورة في مجلة Appetite أن الأشخاص الذين شربوا كميات أكبر من الماء أثناء الوجبة تناولوا طعامًا أكثر، إذ ارتبطت كل زيادة بمقدار 100 غرام من الماء بتناول نحو 39 غرامًا إضافيًا من الطعام.



وأوضح الباحثون أن السبب قد يعود إلى أن التبديل المتكرر بين الطعام والماء يحفّز الإحساس بالتنوع، ما قد يؤخر الشعور بالشبع. كما أشاروا إلى أن الماء يغادر المعدة بسرعة نسبيًا، لذلك قد لا يمنح إحساسًا طويلًا بالامتلاء.



وأكدت الدراسة أن الاعتقاد بأن الماء أثناء الطعام يقلل الشهية لا ينطبق دائمًا، وقد يختلف تأثيره من شخص لآخر.





