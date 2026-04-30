صباحا أم بعد الطعام؟.. التوقيت المثالي لتناول الحمضيات

11:49 ص

الوكيل الإخباري- تُعدّ الحمضيات مصدرًا غنيًا بـ"فيتامين سي" الضروري لدعم جهاز المناعة، غير أن توقيت تناولها قد يلعب دورًا في تحقيق أقصى استفادة من عناصرها الغذائية، وفق ما يوضحه مختصون في التغذية.





وبحسب موقع VeryWell Health، يشير الخبراء إلى أن تناول الحمضيات صباحًا قد يكون الخيار الأنسب، خاصة على معدة فارغة، إذ يساعد ذلك على تسريع امتصاص "فيتامين سي"، كونه من الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء. كما أن استهلاكها في بداية اليوم يقلل من احتمال حدوث الارتجاع الحمضي مقارنة بتناولها قبل النوم.



في المقابل، يُنصح الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في المعدة، مثل الارتجاع المريئي، بتناول الحمضيات بعد الوجبات لتجنب التهيّج، إذ قد تؤدي حموضتها المرتفعة إلى زيادة الشعور بحرقة المعدة عند تناولها على معدة فارغة.



ومن الفوائد المهمة أيضًا أن تناول الحمضيات إلى جانب الأطعمة الغنية بالحديد، خاصة النباتية منها، يعزّز امتصاص هذا المعدن في الجسم، ما يساهم في الوقاية من فقر الدم، ويُعد خيارًا مفيدًا لمن يتبعون أنظمة غذائية نباتية.



وتختلف نسبة "فيتامين سي" بين أنواع الحمضيات، حيث يحتوي البرتقال على كميات مرتفعة، يليه الجريب فروت واليوسفي والليمون. فيما يُنصح بتناولها طازجة للحصول على أقصى قيمة غذائية، نظرًا لأن الطهي والتخزين لفترات طويلة قد يقللان من محتوى الفيتامين.



ويؤكد مختصون أن الاستفادة من الحمضيات لا تقتصر على توقيت تناولها فقط، بل ترتبط أيضًا بنمط حياة صحي يشمل النوم الجيد، وممارسة الرياضة، وتقليل التوتر، والابتعاد عن التدخين، لضمان دعم فعّال لجهاز المناعة.





