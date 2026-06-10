صحة الكبد تبدأ من الغذاء… تقليل السكر مفتاح الوقاية

وأشارت الدراسات إلى أن الإفراط في تناول السكر قد يؤدي إلى تراكم الدهون داخل خلايا الكبد، فيما يساهم خفض استهلاكه في تقليل هذه الدهون وتحسين وظائف الكبد خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً.
كما يساعد تقليل السكر على تحسين حساسية الإنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم والحد من الالتهابات، لا سيما عند دمجه مع نظام غذائي متوازن وممارسة النشاط البدني بانتظام.
ويؤكد مختصون أن خفض استهلاك السكر يُعد خطوة بسيطة وفعالة للحفاظ على صحة الكبد والوقاية من الأمراض المرتبطة باضطرابات التمثيل الغذائي.
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