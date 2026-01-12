الإثنين 2026-01-12 03:05 م

صفار البيض.. كنز غذائي يدعم صحة الدماغ

الإثنين، 12-01-2026 01:36 م

الوكيل الإخباري-   يُعد صفار البيض الجزء الأكثر غنى بالعناصر الغذائية التي تدعم صحة الدماغ على المدى الطويل، بحسب دراسات غذائية حديثة.

ويحتوي الصفار على "مغذيات الدماغ" مثل الكولين، الضروري لإنتاج الأستيل كولين المرتبط بالذاكرة والانتباه، والفوسفوليبيدات لبناء أغشية الخلايا العصبية، بالإضافة إلى مضادات أكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين التي تقلل الالتهاب والإجهاد التأكسدي.


كما يوفّر صفار البيض أحماض أوميغا-3 الدهنية وفيتامينات ب والسيلينيوم، التي تعزز مرونة المشابك العصبية وتحمي الخلايا العصبية من التلف، وتدعم الصحة الإدراكية وتنظيم المزاج.


وينصح خبراء التغذية بتناول البيض كاملًا باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن، مع طرق طهي خفيفة مثل السلق أو الطهي بزيت الزيتون، وتناوله مع الخضراوات والدهون الصحية لتعزيز امتصاص العناصر المفيدة، مع التأكيد على أن نتائجه تظهر على المدى الطويل.

 

ارم نيوز 

 
 


