صوت لا يسمعه سواك.. قد يكون تحذيراً من مشكلة أكبر

ويرتبط الطنين بتضرر الخلايا الشعرية داخل قوقعة الأذن، المسؤولة عن نقل الإشارات الصوتية إلى الدماغ، ما يدفع الدماغ أحيانًا إلى توليد أصوات وهمية مثل الرنين أو الضجيج.
وحذرت أخصائية السمع جاكي برايس من أن التعرض المستمر للأصوات المرتفعة، خاصة فوق 85 ديسيبل، يزيد من خطر تلف السمع، لا سيما عند استخدام سماعات الأذن بصوت عالٍ.
ورغم عدم وجود علاج نهائي للطنين، فإن بعض العلاجات الصوتية قد تساعد في التخفيف من تأثيره، فيما ينصح الأطباء بإجراء فحوصات سمع دورية للكشف المبكر عن أي مشكلات والحفاظ على صحة السمع.
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