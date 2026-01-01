الخميس 2026-01-01 02:00 ص

ضغط الدم المرتفع .. مخاطر صحية متعددة وأعراض يجب الانتباه لها

ضغط الدم المرتفع .. مخاطر صحية متعددة وأعراض يجب الانتباه لها
ضغط الدم المرتفع .. مخاطر صحية متعددة وأعراض يجب الانتباه لها
الخميس، 01-01-2026 12:50 ص
الوكيل الإخباري-   تشير الدكتورة أولغا روبليفا إلى أن ارتفاع ضغط الدم يُعدّ من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا عالميًا، وتوضح تأثيراته على الجسم.اضافة اعلان


ووفقًا لها، فإن ارتفاع ضغط الدم المزمن يؤدي إلى اضطراب العديد من أجهزة الجسم. وقد يكون ارتفاع الضغط عرضيًا أو مزمنًا، حيث يتطلب الأخير تناول أدوية لخفضه بشكل دائم.

وتوضح الدكتورة روبليفا:

"عند ارتفاع ضغط الدم، يعاني المرضى غالبًا من صداع في مناطق مختلفة من الرأس، وغثيان، ودوار، وأحاسيس متنوعة مرتبطة بتدهور الحالة الصحية العامة."

كما قد يصاحب ارتفاع الضغط خفقان القلب، والشعور بالخوف أو القلق، ويُعدّ التوتر وتغير الطقس (الضغط الجوي) من العوامل المسببة لذلك.

وتحذّر الدكتورة من أن استمرار ارتفاع ضغط الدم لفترات طويلة يسبب اختلال وظائف العديد من أجهزة الجسم، بما في ذلك الكلى، حيث قد تظهر الوذمة، وكذلك القلب والأوعية الدموية، من خلال تضخم عضلة القلب، وتصلب جدران الأوعية الدموية، واضطرابات النبض.

روسيا اليوم 
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي ماكرون متمسك بالبقاء رئيسا لفرنسا حتى "الثانية الأخيرة" من ولايته

ضغط الدم المرتفع .. مخاطر صحية متعددة وأعراض يجب الانتباه لها

طب وصحة ضغط الدم المرتفع .. مخاطر صحية متعددة وأعراض يجب الانتباه لها

صدور تعليمات معدّلة لتنظيم عرض منتجات التبغ في أماكن البيع

أخبار محلية صدور تعليمات معدّلة لتنظيم عرض منتجات التبغ في أماكن البيع

ل

أخبار محلية اتفاقية تعاون سياحي بين الأردن وأوزبكستان

ت

عربي ودولي الدفاع الروسية: الجيش يسقط 53 مسيرة أوكرانية معادية

ل

أخبار الشركات عرض لفترة محدودة لحجوزات الشركة الأردنية للطيران عبر التطبيق

مقتل شخص وإصابة عدد من أفراد الأمن بتفجير انتحاري في حلب

عربي ودولي مقتل شخص وإصابة عدد من أفراد الأمن بتفجير انتحاري في حلب

إيران: القبض على 7 عناصر على صلة بجماعات مقيمة في أميركا وأوروبا

عربي ودولي إيران: القبض على 7 عناصر على صلة بجماعات مقيمة في أميركا وأوروبا



 






الأكثر مشاهدة