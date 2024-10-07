ضغط الدم المرتفع وعلاجات نزلات البرد.. ما الآمن منها؟

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الوكيل الإخباري- قد يتعرض مرضى الضغط الدم، إلى الإصابة بنزلة البرد، لذلك يجب مراعاة بعض الأدوية المناسبة قبل تناولهًا من أجل السيطرة عليه، مع أهمية مواظبة المريض على العلاج واتباع نمط حياة يراعي طبيعة المرض، لإن عند إهمال التعامل معه يؤثر على كافة أعضاء الجسم. اضافة اعلان





أدوية البرد المناسبة لمرضى الضغط



يوضح رضوان أنه يمكن لمرضى الضغط الاعتماد على بعض المسكنات، لكن لابد وأن تكون بوصفة طبية، مشيرًا إلى أنه من بينها مسكنات الباراسيتامول، بالإضافة إلى الاعتماد على الأدوية التي يوجد بها ديكستروميثورفان، حيث إنها مفيدة للغاية في التخلص من السعال الذي قد يكون مصاحبة لنزلات البرد.



وأشار المفتش الصيدلي بوزارة الصحة والسكان، أنه من الممكن الاعتماد على أدوية بها الكلورفينيرامين، أو ديفينهيدرامين، مؤكدًا أنها آمنة بشكل كبير في التخلص من أعراض الحساسية والرشح، والتي تكون مصاحبة لنزلات البرد، لكن لا ينبغي تناولها قبل استشارة الطبيب المختص لإنها قد يكون لها بعض الآثار الجانبية ومن بينها الشعور بالنعاس.



كما أكد رضوان، أنه يمكن أيضًا الاعتماد على بخاخات الأنف مياه البحر، موضحًا أنها تستخدم في الأنف بجرعة بخة واحدة أو اثنتين في كل فتحة من فتحات الأنف، مرة يومياً أو حسب الحاجة، أما عند استخدامه قبل أدوية الكوتيزون الأنفية، فيؤخذ بجرعة بخة واحدة في كل فتحة من فتحات الأنف من 2 - 6 مرات يوميًا، مع أهمية استشارة الطبيب المختص قبل تناولها.



وحذر المفتش الصيدلي، مرضى الضغط عند معاناتهم من نزلات البرد، من تناول بعض الأدوية الموجود بها الآتي:-



اسبرين



سودوإيفيدرين



إيفيدرين



بروفين



نافازولين



فينيليفرين



أوكسيميتازولين



نابروكسين



كافيين