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طبيبة أمراض جلدية شهيرة تحذر من الخط الأسود تحت الأظافر

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 29-08-2024 01:10 م

الوكيل الإخباري-   حذرت طبيبة الأمراض الجلدية الشهيرة ليندسي زوبريتسكي من العلامات الداكنة المتقطعة أو الخطوط الداكنة تحت أظافر اليدين والقدمين، التي قد تكون مؤشراً على سرطان الجلد وتم تفويته لتشابهه مع الكدمات.

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وأشارت الطبيبة في فيديو على إنستغرام لمتابعيها البالغ عددهم 1.2 مليون شخص إلى أن التغيير الطفيف قد يشير إلى الورم الميلانيني، أخطر أشكال سرطان الجلد.


وبحسب "دايلي ميل"، قالت زوبريتسكي: "إذا كان لديك خط عمودي داكن اللون يمتد على طول ظفرك، فيجب عليك التحقق من ذلك بالتأكيد". هذا لأن الخطوط الداكنة قد تكون ورماً خبيثاً تحت الظفر، وهو نوع نادر من المرض يتطور تحت الظفر.


ونبّهت الدكتورة زوبريتسكي من أن هذا النوع من الحالة يمكن تفويته بسهولة، حيث غالباً ما يتم الخلط بين العلامة الدالة على ذلك والكدمة.


من ناحية أخرى، قالت إن "البقع السوداء والخطوط ليست بالضرورة علامة على الإصابة بالسرطان". وفي أغلب الأحيان، تكون علامة على وجود حالة جلدية أو ثؤلول أو صدمة مجهرية، وهي إصابة غير مؤلمة يمكن أن تحدث بسبب اصطدام إصبع القدم بالحذاء بشكل متكرر، أو قد تكون أيضاً تصبغاً غير ضار يسمى الميلانينية الطولية.


وأضافت: "ليست كل الخطوط الداكنة على الظفر خطيرة، فالكثير من الناس لديهم خط حميد على أظافرهم يسمى الميلانينية الطولية، وهو أمر طبيعي تماماً". وقالت: "من المرجح أن يكون حميداً إذا كان أفتح، أو لا يتغير لونه، أو يوجد على أظافر متعددة أو لدى الشخص لون بشرة أغمق".


وأضافت أنه لا ينبغي الخلط بين الميلانينية الطولية والورم الدموي تحت الظفر، وهو ما يحدث عندما يكون الدم محاصراً تحت الظفر وينمو عادةً مع مرور الوقت.


لكن الدكتورة زوبريتسكي نصحت متابعيها بزيارة طبيب الأمراض الجلدية عند ملاحظة أي شيء جديد أو متغير على البشرة، ودعت إلى فحص الأظافر بانتظام.

 

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