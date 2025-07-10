طبيبة تحدد أعراض ضربة الشمس

الوكيل الإخباري- تشير الدكتورة ناديجدا تشيرنيشوفا أخصائية أمراض الباطنية، إلى أن ضربة الحر يمكن أن تحصل في غرفة درجة الحرارة فيها عالية، أما ضربة الشمس فتحصل تحت الشمس بتأثير الأشعة فوق البنفسجية.

اضافة اعلان