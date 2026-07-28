طبيبة تغذية تكشف فوائد دبس الرمان الصحية

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الوكيل الإخباري- يُعدّ دبس الرمان من المكونات الشائعة في المطبخ العربي، ويتميز بمذاقه الحلو والحامض، كما يحتوي على مضادات أكسدة ومركبات نباتية مفيدة قد تدعم الصحة عند تناوله باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن. اضافة اعلان





ويحتوي دبس الرمان على مضادات الأكسدة، والبوتاسيوم، والكربوهيدرات، والبوليفينولات، إضافة إلى كميات محدودة من فيتامين C نتيجة عملية التصنيع.



وتشير دراسات إلى أن تناوله باعتدال قد يساهم في دعم صحة القلب، وتقوية المناعة، وتحسين الهضم، وتقليل الالتهابات، كما قد يساعد في الحفاظ على صحة البشرة والشعر، ودعم وظائف الكبد والقولون، والمساهمة في خفض الكوليسترول الضار.



ويدخل دبس الرمان في تحضير السلطات، وتتبيلات اللحوم والدجاج، والصلصات، والمقبلات، لإضفاء نكهة مميزة على الأطباق.



ورغم فوائده، فإن الإفراط في تناوله قد يزيد من استهلاك السكر والسعرات الحرارية، وقد يسبب اضطرابات في المعدة لدى بعض الأشخاص أو يؤثر في مستويات السكر بالدم، لذلك يُنصح باختيار الأنواع الطبيعية قليلة السكر المضاف وتناوله باعتدال.





