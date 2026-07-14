طبيبة تكشف الطريقة الصحيحة لشرب قهوة الصباح دون آثار مزعجة

وأوضحت أن تأثير الكافيين يصل إلى ذروته في الدم بعد 30 إلى 60 دقيقة من تناوله، وقد يرفع مؤقتاً معدل ضربات القلب وضغط الدم، وتزداد حدته عند شرب القهوة على معدة فارغة بسبب سرعة امتصاصه.
وأضافت أن الجسم يكون خلال أول 30 إلى 45 دقيقة بعد الاستيقاظ في حالة يقظة طبيعية نتيجة ارتفاع هرمون الكورتيزول، لذلك قد لا تكون القهوة في هذه الفترة ضرورية لمنح طاقة إضافية.
ونصحت الأشخاص الحساسين للكافيين بالانتظار قليلاً بعد الاستيقاظ قبل تناول القهوة لتقليل آثارها المزعجة.
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