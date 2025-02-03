طبيبة توضح الفئات التي يجب عليها توخي الحذر عند تناول المكسرات

متلازمة القولون العصبي
التهاب المعدة
التهاب البنكرياس
نصيحة لتناول المكسرات بشكل آمن: إذا كنت من الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات، يُنصح بنقع المكسرات في الماء طوال الليل، حيث يساعد ذلك في تقليل محتواها من حمض الفيتيك، الذي يمكن أن يمنع الجسم من امتصاص العناصر الغذائية بشكل جيد.
تحذير هام: الأشخاص الذين يعانون من حساسية المكسرات يجب عليهم تجنب تناولها تمامًا.
باتباع هذه النصائح، يمكن تحسين تجربة تناول المكسرات دون التأثير على الصحة الهضمية.
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