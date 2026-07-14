طبيب عيون يحذر من تأثير كلور المسابح على العينين

وأوضح اختصاصي جراحة العيون أن الكلور يساعد في القضاء على الجراثيم، لكنه قد يسبب تهيجاً مؤقتاً لسطح العين، بسبب تأثيره على طبقة الدموع الواقية، ما قد يؤدي إلى الجفاف والشعور بالوخز أو الحرقة.
وأشار إلى أن شدة التأثر تختلف من شخص لآخر، وتزداد لدى المصابين بجفاف العين أو الحساسية، وكذلك مستخدمي العدسات اللاصقة، محذراً من السباحة بها لأنها قد تزيد خطر التهابات القرنية.
ونصح باستخدام نظارات السباحة، وتجنب فرك العينين بعد السباحة، وغسلهما بمياه نظيفة عند الشعور بالانزعاج. كما أكد ضرورة مراجعة الطبيب إذا استمر الاحمرار أكثر من 24 إلى 48 ساعة أو ظهرت أعراض مثل الألم الشديد أو تشوش الرؤية.
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