الثلاثاء 2026-07-14 03:49 م

طبيب عيون يحذر من تأثير كلور المسابح على العينين

صثي
تعبيرية
 
الثلاثاء، 14-07-2026 12:11 م
الوكيل الإخباري-   مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الإقبال على السباحة، يثار التساؤل حول تأثير الكلور المستخدم في تعقيم المسابح على العينين، خاصة مع ظهور أعراض مثل الاحمرار والحرقة بعد الخروج من الماء.اضافة اعلان


وأوضح اختصاصي جراحة العيون أن الكلور يساعد في القضاء على الجراثيم، لكنه قد يسبب تهيجاً مؤقتاً لسطح العين، بسبب تأثيره على طبقة الدموع الواقية، ما قد يؤدي إلى الجفاف والشعور بالوخز أو الحرقة.

وأشار إلى أن شدة التأثر تختلف من شخص لآخر، وتزداد لدى المصابين بجفاف العين أو الحساسية، وكذلك مستخدمي العدسات اللاصقة، محذراً من السباحة بها لأنها قد تزيد خطر التهابات القرنية.

ونصح باستخدام نظارات السباحة، وتجنب فرك العينين بعد السباحة، وغسلهما بمياه نظيفة عند الشعور بالانزعاج. كما أكد ضرورة مراجعة الطبيب إذا استمر الاحمرار أكثر من 24 إلى 48 ساعة أو ظهرت أعراض مثل الألم الشديد أو تشوش الرؤية.
 
 


gnews

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