طبيب يحدد احتياج البالغين اليومي من السعرات الحرارية وفق العمر والنشاط

الوكيل الإخباري- أوضح الدكتور مكسيم سيتشوف أن احتياجات البالغين من السعرات الحرارية تختلف بحسب الجنس والعمر ومستوى النشاط البدني، مشيراً إلى أن النساء يحتجن عادة إلى ما بين 1800 و2200 سعرة حرارية يومياً، بينما يحتاج الرجال إلى ما بين 2200 و2600 سعرة حرارية.





وقال إن الأشخاص ذوي النشاط البدني المنخفض يحتاجون إلى سعرات أقل، في حين تزداد الاحتياجات لدى من يمارسون نشاطاً بدنياً مرتفعاً.



وأكد سيتشوف أنه لا توجد كمية مثالية موحدة من السعرات الحرارية أو نسب البروتينات والدهون والكربوهيدرات تناسب الجميع، إذ تختلف وفق الوزن والطول والعمر والأهداف الصحية، سواء للحفاظ على الوزن أو إنقاصه أو زيادة الكتلة العضلية.



وبيّن أن الاحتياج اليومي التقريبي يشمل 75 إلى 100 غرام من البروتين، و55 إلى 65 غراماً من الدهون الصحية، و250 إلى 300 غرام من الكربوهيدرات.



وأشار إلى أن احتياجات الجسم من الطاقة تنخفض مع التقدم في العمر بسبب تباطؤ عملية الأيض وتراجع النشاط البدني، ما يجعل كثيراً من الأشخاص بعد سن الخمسين أو الستين بحاجة إلى سعرات حرارية أقل مقارنة بمرحلة الشباب.



ونصح الراغبين في إنقاص الوزن بزيادة استهلاك البروتين وتقليل الكربوهيدرات والابتعاد عن الحلويات والأطعمة النشوية، فيما يُفضل لمن يسعون إلى بناء العضلات رفع كمية البروتين إلى ما بين 1.5 و2 غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم.



وشدد على أهمية التركيز على الأطعمة الطبيعية والمتوازنة، مثل الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبروتينات قليلة الدهون والدهون الصحية، إلى جانب شرب كميات كافية من الماء، بدلاً من الانشغال بالحساب الدقيق للسعرات الحرارية بشكل يومي.









