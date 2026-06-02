الثلاثاء 2026-06-02 11:40 ص

طبيب يحدد احتياج البالغين اليومي من السعرات الحرارية وفق العمر والنشاط

طبيب يحدد احتياج البالغين اليومي من السعرات الحرارية وفق العمر والنشاط
تعبيرية
 
الثلاثاء، 02-06-2026 10:41 ص
الوكيل الإخباري-   أوضح الدكتور مكسيم سيتشوف أن احتياجات البالغين من السعرات الحرارية تختلف بحسب الجنس والعمر ومستوى النشاط البدني، مشيراً إلى أن النساء يحتجن عادة إلى ما بين 1800 و2200 سعرة حرارية يومياً، بينما يحتاج الرجال إلى ما بين 2200 و2600 سعرة حرارية.اضافة اعلان


وقال إن الأشخاص ذوي النشاط البدني المنخفض يحتاجون إلى سعرات أقل، في حين تزداد الاحتياجات لدى من يمارسون نشاطاً بدنياً مرتفعاً.

وأكد سيتشوف أنه لا توجد كمية مثالية موحدة من السعرات الحرارية أو نسب البروتينات والدهون والكربوهيدرات تناسب الجميع، إذ تختلف وفق الوزن والطول والعمر والأهداف الصحية، سواء للحفاظ على الوزن أو إنقاصه أو زيادة الكتلة العضلية.

وبيّن أن الاحتياج اليومي التقريبي يشمل 75 إلى 100 غرام من البروتين، و55 إلى 65 غراماً من الدهون الصحية، و250 إلى 300 غرام من الكربوهيدرات.

وأشار إلى أن احتياجات الجسم من الطاقة تنخفض مع التقدم في العمر بسبب تباطؤ عملية الأيض وتراجع النشاط البدني، ما يجعل كثيراً من الأشخاص بعد سن الخمسين أو الستين بحاجة إلى سعرات حرارية أقل مقارنة بمرحلة الشباب.

ونصح الراغبين في إنقاص الوزن بزيادة استهلاك البروتين وتقليل الكربوهيدرات والابتعاد عن الحلويات والأطعمة النشوية، فيما يُفضل لمن يسعون إلى بناء العضلات رفع كمية البروتين إلى ما بين 1.5 و2 غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم.

وشدد على أهمية التركيز على الأطعمة الطبيعية والمتوازنة، مثل الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبروتينات قليلة الدهون والدهون الصحية، إلى جانب شرب كميات كافية من الماء، بدلاً من الانشغال بالحساب الدقيق للسعرات الحرارية بشكل يومي.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

لل

فن ومشاهير تحديد موعد ومكان تشييع جنازة سهام جلال

النزاهة تُطلق حملةًً تعريفيّةًً باستراتيجية النزاهة الوطنية الجديدة

أخبار محلية النزاهة تُطلق حملةًً تعريفيّةًً باستراتيجية النزاهة الوطنية الجديدة

تعبيرية

المرأة والجمال مرطبات شفاه تحمي من الشمس وترطّب بعمق

ل

عربي ودولي عمدة نيويورك يلغي مواعيد نوم الأطفال مؤقتا

إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "صحتك عمرك" في العقبة لتشجيع الإقلاع عن التدخين

أخبار محلية إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "صحتك عمرك" في العقبة لتشجيع الإقلاع عن التدخين

كلمة على جهاز بلوتوث تعيد طائرة أمريكية أدراجها في منتصف الرحلة

منوعات كلمة على جهاز بلوتوث تعيد طائرة أمريكية أدراجها في منتصف الرحلة

القدس في أيار: اقتحامات واسعة للأقصى وهدم واعتقالات وإعدامات ميدانية

فلسطين القدس في أيار: اقتحامات واسعة للأقصى وهدم واعتقالات وإعدامات ميدانية

ل

اقتصاد محلي ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن



 
 






الأكثر مشاهدة

 