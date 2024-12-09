طبيب يحذر: اللحم المشوي قد يصيبك بمرض خطير

وأضاف الطنطاوي أن اللحم المشوي على الفحم قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، إذا تناول الشخص الطبقة التي تعرضت للاحتراق.
وأوضح استشاري جراحة الأورام أن الجزء الذي تعرض للاحتراق أثناء شواء اللحم على الفحم يحتوي على مركبات خطيرة، تشجع الخلايا السرطانية على النمو بالجسم، خاصة بالمعدة والأمعاء.
وأشار إلى أن هذه المركبات تتسبب في إحداث تغيرات بالجهاز الهضمي، قد تتطور على المدى البعيد إلى الإصابة بالسرطان، خاصةً عند تناول اللحوم المشوية بكميات كبيرة دون إزالة الطبقة المحترقة منها.
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