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طبيب يحذر كبار السن من انتفاخ البطن

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 11-11-2024 01:02 ص

الوكيل الإخباري-   حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من إهمال انتفاخ البطن عند كبار السن، خاصة البالغين من العمر 80 عامًا.

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وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن انتفاخ البطن في عمر الثمانين قد يكون علامة تحذيرية على الإصابة ببعض الأمراض.

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن انتفاخ البطن في سن الـ80 قد يدل على وجود مشكلة في الأمعاء الغليظة، مشددًا على ضرورة فحص القولون بالمنظار.

ووصف أستاذ طب الحالات الحرجة عدم فحص القولون بالمنظار بـ"الجريمة"، إذا كان انتفاخ البطن عند كبار السن مصحوبًا بخروج دم أو مخاط مع البراز.

وأوضح أن انتفاخ البطن عند كبار السن قد يشير إلى الإصابة بقصور نشاط الغدة الدرقية، خاصةً إذا كان مصحوبًا ببعض الأعراض، مثل الإمساك.

 
gnews

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