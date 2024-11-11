طبيب يحذر كبار السن من انتفاخ البطن

الوكيل الإخباري- حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من إهمال انتفاخ البطن عند كبار السن، خاصة البالغين من العمر 80 عامًا.

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