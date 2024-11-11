طبيب يحذر كبار السن من انتفاخ البطن

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن انتفاخ البطن في سن الـ80 قد يدل على وجود مشكلة في الأمعاء الغليظة، مشددًا على ضرورة فحص القولون بالمنظار.
ووصف أستاذ طب الحالات الحرجة عدم فحص القولون بالمنظار بـ"الجريمة"، إذا كان انتفاخ البطن عند كبار السن مصحوبًا بخروج دم أو مخاط مع البراز.
وأوضح أن انتفاخ البطن عند كبار السن قد يشير إلى الإصابة بقصور نشاط الغدة الدرقية، خاصةً إذا كان مصحوبًا ببعض الأعراض، مثل الإمساك.
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