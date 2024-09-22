 
الأحد 2024-09-22 05:35 م
 
 

طبيب يحذر مرضى السكري من الإفراط في تناول سكر الدايت لهذا السبب

سكر دايت
سكر دايت
الأحد، 22-09-2024 03:55 م
الوكيل الإخباري-   يستخدم سكر الدايت، بشكل واسع لتحلية الأطعمة والمشروبات، حيث يُفضله الكثيرون نظرًا لتقليل استهلاك السكر الطبيعي، بهدف الحفاظ على الوزن أو إدارة مستوى السكر في الدم، ورغم فوائده المحتملة، إلا أن هناك بعض الأضرار التي قد تنجم عن استهلاكه بشكل مفرط.اضافة اعلان


أضرار سكر الدايت

يوضح استشاري السكري والغدد الصماء، إن اضطرابات الجهاز الهضمي يمكن أن تتسبب بعض المحليات الصناعية مثل السوربيتول في حدوث اضطرابات هضمية كالانتفاخ والإسهال والغازات، مشيرًا إلى أنه يترسب في الأمعاء الغليظة، ويسبب مشاكل هضمية.

وأضاف عزت، أن استخدام المحليات الصناعية قد يؤدي إلى زيادة الرغبة في تناول الحلويات، موضحًا أن تزيد رغبته في زيادة السعرات الحرارية عند تذوق الطعم الحلو، مع العلم أنه لا يحصل عليها فيزداد رغبته وحاجته للأطعمة السكرية.
 
gnews

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