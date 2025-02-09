طبيب يحذر مرضى الكبد قبل شهر رمضان

الوكيل الإخباري- حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، مرضى الكبد من الصيام دون استشارة الطبيب، مؤكدًا ضرورة مراجعة المختصين قبل اتخاذ أي قرار بشأن الصيام خلال شهر رمضان.

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وخلال تقديمه برنامج "رب زدني علمًا" على قناة صدى البلد، أوضح موافي أن الكبد يحتوي على مخزون من مادة الجلايكوجين، التي تتحول إلى جلوكوز أثناء الصيام، مما يساعد في الحفاظ على مستوى السكر في الدم. وأشار إلى أن الأشخاص الأصحاء يمتلكون كمية كافية من هذه المادة، مما يحول دون انخفاض السكر أثناء الصيام.