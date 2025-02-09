طبيب يحذر مرضى الكبد قبل شهر رمضان

وخلال تقديمه برنامج "رب زدني علمًا" على قناة صدى البلد، أوضح موافي أن الكبد يحتوي على مخزون من مادة الجلايكوجين، التي تتحول إلى جلوكوز أثناء الصيام، مما يساعد في الحفاظ على مستوى السكر في الدم. وأشار إلى أن الأشخاص الأصحاء يمتلكون كمية كافية من هذه المادة، مما يحول دون انخفاض السكر أثناء الصيام.
-
أخبار متعلقة
-
كيف تتجنب الصداع في رمضان؟
-
6 مخاطر صحية خطيرة تنتج عن تناول الأطعمة المقلية
-
فواكه قد تضر بالقولون: نصائح لمرضاه لتجنب التهيج والانتفاخ
-
ستة أطعمة لتعزيز نمو العضلات وتحديد شكل الجسم
-
حقائق مهمة يجب أن تعرفها عن رائحة الفم الكريهة وأسبابها
-
لمقاومة أعراض الشيخوخة.. تناول هذا الطعام السحري
-
تجفيف الملابس داخل المنزل في الشتاء: خطر يهدد صحة الأسرة
-
طبيب مصري يحذر: نصف مرضى الغسيل الكلوي ضحايا هذه العادة الخطيرة