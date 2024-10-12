 
السبت 2024-10-12 12:05 م
 

طبيب يحذر من حالة يمكن أن يسبب فيها الماء نوبة صرع أو غيبوبة أو حتى الوفاة

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 12-10-2024 11:06 ص

الوكيل الإخباري-   من المعروف أن عدم شرب كمية كافية من السوائل يوميا يمكن أن يجعلك تشعر بالصداع والتعب والدوار، وله عواقب أكثر خطورة على المدى الطويل.

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ومع ذلك، لا يعرف الكثيرون أن الإفراط في شرب السوائل يمكن أن يشكل أيضا خطرا شديدا على الصحة.

وأصدر طبيب عام تحذيرا بشأن كمية الماء التي يجب أن نشربها، حيث أن الإفراط في الاستهلاك يمكن أن يؤدي إلى نوبات وغيبوبة وحتى الموت.

 

وأشار الدكتور سرمد مزهر عبر مقطع فيديو نشره على "تيك توك" إلى أن لون البول يمكن أن يكون مؤشرا جيدا على ما إذا كنت تفرط في شرب السوائل.

وأظهر الدكتور مزهر من خلال الفيديو، كيف يبدو لون البول عندما يكون يفرط الشخص في شرب السوائل

وتحدث الدكتور مزهر عن حالة صبي صغير انتهى به الأمر في المستشفى نتيجة لذلك. قائلا: "تماما مثل راي هنا الذي فقد وعيه، واستيقظ للتو بعد أن كان في المستشفى بسبب التسمم المائي".

وأشار إلى الضرر الذي يمكن أن يسببه التسمم المائي للجسم، قائلا: "عندما نشرب الكثير من الماء، يمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض مستويات الصوديوم في الدم، ما يعني أن الماء سيطفو بعد ذلك إلى الأنسجة ذات مستوى الملح الأعلى وفي معظم أجزاء الجسم لا يسبب ذلك مشكلة، إلا أنه يمكن أن يسبب ذلك في الدماغ".

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