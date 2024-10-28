طبيب يحذر من مشكلة تهدد القرنية- إليك أعراضها

الوكيل الإخباري- القرنية هي السطح الأمامي الشفاف في العين. إذا تعرض للخدش، قد يعاني الإنسان من أعراض مزعجة، تجعله غير قادرًا على ممارسة حياته بصورة طبيعية.

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