 
الإثنين 2024-10-28 02:42 ص
 

طبيب يحذر من مشكلة تهدد القرنية- إليك أعراضها

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 28-10-2024 02:08 ص

الوكيل الإخباري-   القرنية هي السطح الأمامي الشفاف في العين. إذا تعرض للخدش، قد يعاني الإنسان من أعراض مزعجة، تجعله غير قادرًا على ممارسة حياته بصورة طبيعية.

اضافة اعلان


أسباب كشط القرنية
في هذا الصدد، قال الدكتور طارق مأمون، استشاري طب وجراحة العيون، إن أعراض خدش القرنية تظهر مباشرة بعد تعرضها للكشط بسبب ما يلي:

- فرك العين.

- ارتداء العدسات اللاصقة بطريقة خاطئة أو لفترة طويلة.

- التعرض بشكل مباشر للأتربة.

- جفاف العين.

أعراض كشط القرنية
وأضاف مأمون أن أعراض كشط القرنية تتمثل في:

- ألم حاد في العين.

- زيادة الشعور بألم في العين مع الرمش.

- احمرار العين.

- الشعور بوجود شيء في العين.

- تشوش الرؤية.

- الصداع.

وأوضح استشاري طب وجراحة العيون أن سبب إفراز العين المصابة بكشط القرنية لمزيد من الدموع يرجع إلى محاولة الجسم التخفيف من حدة التهيج.

وأكد أن مريض كشط القرنية يواجه صعوبة كبيرة في الخروج من المنزل صباحًا، لعدم قدرة تحمل أشعة الشمس، نتيجة لزيادة حساسية العين المصابة تجاه الضوء.

علاج كشط القرنية
وأشار مأمون إلى أن علاج خدش القرنية يختلف من مريض لآخر حسب شدة الإصابة، مضيفًا أن الكشط البسيط يمكن التعافي منه عن طريق:

- عدم فرك العين المصابة.

- تجنب الأماكن شديدة الإضاءة.

- استعمال القطرات المرطبة للعين، لتقليل التهيج.

- استخدام مرهم مضاد حيوي أحيانًا تحت إشراف الطبيب، لحماية العين من خطر العدوى.

وكشف أن علاج كشط القرنية في الحالات الحادة يستوجب:

- وضع ضمادة على العين المصابة.

- استخدام القطرات الموسعة لحدقة العين، لتقليل الشعور بالألم.

- إراحة العين.

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين آليات إسرائيلية تقتحم مدينة سلفيت وسط الضفة الغربية

تعبيرية

طب وصحة طبيب يحذر من مشكلة تهدد القرنية- إليك أعراضها

تعبيرية

عربي ودولي وول ستريت جورنال: لقاء الدوحة ركز على وضع الأساس لقمة أكبر بشأن غزة ولبنان

جيش الاحتلال

فلسطين اشتباكات بين مقاومين وجيش الاحتلال في جنين

الجامعة الهاشمية

أخبار محلية الهاشمية تعلن عن استقبال الدفعة الرابعة من طلبة الدبلوم العالي

جانب من الدورة التدريبية

أخبار محلية أنشطة توعوية وتدريبية في إربد وعجلون خدمة للشباب

تعبيرية

عربي ودولي طهران: تلقينا إشارات عصر الجمعة عن احتمال شن إسرائيل هجوما على إيران

تعبيرية

عربي ودولي إسرائيل: هاجمت إيران بمقاتلات إف 35



 


الأكثر مشاهدة