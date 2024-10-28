طبيب يحذر من مشكلة تهدد القرنية- إليك أعراضها

أسباب كشط القرنية
في هذا الصدد، قال الدكتور طارق مأمون، استشاري طب وجراحة العيون، إن أعراض خدش القرنية تظهر مباشرة بعد تعرضها للكشط بسبب ما يلي:
- فرك العين.
- ارتداء العدسات اللاصقة بطريقة خاطئة أو لفترة طويلة.
- التعرض بشكل مباشر للأتربة.
- جفاف العين.
أعراض كشط القرنية
وأضاف مأمون أن أعراض كشط القرنية تتمثل في:
- ألم حاد في العين.
- زيادة الشعور بألم في العين مع الرمش.
- احمرار العين.
- الشعور بوجود شيء في العين.
- تشوش الرؤية.
- الصداع.
وأوضح استشاري طب وجراحة العيون أن سبب إفراز العين المصابة بكشط القرنية لمزيد من الدموع يرجع إلى محاولة الجسم التخفيف من حدة التهيج.
وأكد أن مريض كشط القرنية يواجه صعوبة كبيرة في الخروج من المنزل صباحًا، لعدم قدرة تحمل أشعة الشمس، نتيجة لزيادة حساسية العين المصابة تجاه الضوء.
علاج كشط القرنية
وأشار مأمون إلى أن علاج خدش القرنية يختلف من مريض لآخر حسب شدة الإصابة، مضيفًا أن الكشط البسيط يمكن التعافي منه عن طريق:
- عدم فرك العين المصابة.
- تجنب الأماكن شديدة الإضاءة.
- استعمال القطرات المرطبة للعين، لتقليل التهيج.
- استخدام مرهم مضاد حيوي أحيانًا تحت إشراف الطبيب، لحماية العين من خطر العدوى.
وكشف أن علاج كشط القرنية في الحالات الحادة يستوجب:
- وضع ضمادة على العين المصابة.
- استخدام القطرات الموسعة لحدقة العين، لتقليل الشعور بالألم.
- إراحة العين.
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