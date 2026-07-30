طبيب يكشف الفاكهة الذهبية لصحة القلب

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الوكيل الإخباري- تحدث كين بوين، الطبيب والباحث في دراسات اضطرابات نظم القلب، عن أفضل فاكهة يُنصح بتناولها للحفاظ على صحة القلب. اضافة اعلان





وقال كين يوين: "إدراج المزيد من الأفوكادو في نظامك الغذائي خطوة ممتازة، وتدعم الأبحاث ذلك. فقد أظهرت دراسة نُشرت عام 2022 أن ارتفاع استهلاك الأفوكادو ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض القلب التاجي وأمراض القلب والأوعية الدموية لدى الرجال والنساء".



وشرح: "ويتميز الأفوكادو بغناه بالألياف، إذ تحتوي ثمرة متوسطة الحجم على نحو 13.5 غرامًا من الألياف، مقارنة بـ 8.2 غرامات في كوب من الشوفان، أو 6 غرامات في ثلاث شرائح من خبز القمح الكامل".



وأضاف: "وقد يساعد محتواه العالي من الألياف على تعزيز الشعور بالشبع، مما يقلل من الإفراط في تناول الطعام، كما يحتوي الأفوكادو على مضادات أكسدة قد تساعد في مكافحة الالتهابات والإجهاد التأكسدي، مثل فيتامين E وفيتامين C".



ووفق الخبير ذاته، يمكن أن يساهم أيضًا في خفض الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار، من خلال استبدال الدهون غير الصحية بالدهون الأحادية أو المتعددة غير المشبعة.



ويحتوي الأفوكادو كذلك على البوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران يساعدان في دعم الأداء السليم للقلب وبقية عضلات الجسم، وفق المصدر ذاته.



بحسب بوين، يعتمد ذلك على الشخص وحالته الصحية والأدوية التي يتناولها، إذ قد تحدث تفاعلات بين بعض الأطعمة والأدوية، وخاصة الجريب فروت.



لكن بشكل عام، تساعد الحمضيات بفضل احتوائها على فيتامين C ومضادات الأكسدة في تحسين امتصاص الحديد من الغذاء. وقد يؤدي نقص الحديد، كما في حالات فقر الدم، إلى زيادة العبء على القلب.



وأوضح أن المكسرات والبذور مثل الكينوا وبذور الشيا من الخيارات المفيدة، إذ قد تساعد في تقليل الالتهابات، والحد من تراكم الدهون في الجسم، وتحسين حساسية الإنسولين.



وأخيرًا، يمكن أن يساهم الكاكاو الموجود في الشوكولاتة عالية الجودة، عند تناوله باعتدال، في تحسين حساسية الإنسولين بفضل مركبات الفلافونويد، كما قد يساعد في تقليل الشهية، بحسب المصدر ذاته.



قال بوين إن فوائد الأفوكادو لا تقتصر على صحة القلب، فمضادات الأكسدة الموجودة فيه قد تساعد على حماية الخلايا من التلف، كما تشير الأبحاث إلى أنه قد يمتلك خصائص مضادة للسرطان.



وقد يفيد أيضًا صحة الدماغ، إذ ربطت الدراسات بين تناول الأفوكادو وتحسن القدرات الإدراكية لدى كبار السن.







