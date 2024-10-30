طبيب يوصي بوضع هذه الأدوية في الثلاجة

أدوية تفسد خارج الثلاجة
في هذا الصدد، قال الدكتور محمد رضوان، مفتش صيدلي بوزارة الصحة والسكان، إن بعض الأدوية يحب حفظها في الثلاجة، لأنها تحتاج أن تظل في درجة حرارة منخفضة تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية.
وأضاف رضوان: "إذا لم يتم وضع هذه الأدوية في درجة حرارة منخفضة، سوف يقل استقرار مكوناتها وتصبح أقل فعالية بالجسم عند تناولها".
وأوضح الطبيب الصيدلي أن الإنسولين من أبرز الأدوية التي ينبغي وضعها في الثلاجة، مشيرًا إلى أنه متوفر في الصيدليات بأسماء تجارية مختلفة، أبرزها:
- لانتوس Lantus.
- نوفورابيد NovoRapid.
- هيومالوج Humalog.
وأكد أن هناك لقاحات تقل فعاليتها في الوقاية من الأمراض، إذا ظلت في درجة حرارة الغرفة، منها:
- لقاح الإنفلونزا.
- لقاح شلل الأطفال.
- لقاح المكورات الرئوية.
وأشار إلى أن الإريثروبويتين من الأدوية التي يجب وضعها في الثلاجة بعد كل استخدام، موضحًا أنه مخصص لعلاج فقر الدم المرتبط بحالات الفشل الكلوي والأمراض المناعية.
وشدد على ضرورة وضع قطرات العين الخالية من المواد الحافظة في الثلاجة، لأن تركها في حرارة الغرفة يجعلها أكثر عرضة للتلف.
وكشف أن الأمر ذاته ينطبق على المضادات الحيوية التي تم حلها بالماء المقطر، محذرًا من تركها خارج الثلاجة، حفاظًا على استقرار مكوناتها وفعاليتها.
وذكر أن حرارة المنخفضة تجعلها أدوية الجروث هرمون والعلاجات الهرمونية والعقاقير المخصصة لأمراض المناعة الذاتية والسرطان تحتفظ بفعاليتها.
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