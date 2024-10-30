طبيب يوصي بوضع هذه الأدوية في الثلاجة

الوكيل الإخباري- يعتاد بعض الأشخاص على ترك الأدوية على المنضدة في أي غرفة بالمنزل بعد تناول الجرعة اليومية، دون الانتباه أن بعض العقاقير يحب الاحتفاظ بها في الثلاجة.



أدوية تفسد خارج الثلاجة

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