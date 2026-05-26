طرق تجنب اضطرابات الهضم في عيد الأضحى 2026

الوكيل الإخباري- قد يشهد موسم عيد الأضحى بعض المشكلات الصحية، وفي مقدمتها اضطرابات الهضم، نتيجة الإفراط في تناول الطعام، خاصة لحوم الأضاحي، أو بسبب تناول اللحوم المطهية بطرق غير صحية.





كما قد تزداد مشكلات الجهاز الهضمي خلال عيد الأضحى نتيجة الانتقال المفاجئ من الصيام خلال العشر من ذي الحجة، أو من تناول وجبات خفيفة، إلى وجبات غنية بالدهون والبروتين، ما يسبب إرهاقًا للمعدة والجهاز الهضمي.



ولا يقتصر الأمر على الإفراط في تناول اللحوم الحمراء فحسب، بل يشمل أيضًا الحلويات، والمشروبات الغازية، والأطعمة المقلية التي تُستهلك بكثرة خلال العيد.



ويحل أول أيام عيد الأضحى 2026 يوم الأربعاء 27 مايو/أيار، وفقًا للحسابات الفلكية، فيما تبدأ أجواء الموسم قبل ذلك بنحو ثلاثة أيام، لتتوج بوقفة عرفة يوم الثلاثاء 26 مايو/أيار الجاري.



كيف أحمي نفسي من عسر الهضم في عيد الأضحى؟



يعاني كثيرون من مشكلة عسر الهضم خلال الاستمتاع بأطعمة عيد الأضحى المبارك، ما يستدعي الانتباه إلى نوعية الأطعمة التي يتم تناولها، إلى جانب اتباع عادات غذائية بسيطة تساعد المعدة على الهضم بشكل أفضل، وتقلل الشعور بالانتفاخ أو الحموضة.



ومن أبرز أعراض عسر الهضم الشائعة: الشعور بالامتلاء بسرعة، والانتفاخ والغازات، وحرقة المعدة، والغثيان، إضافة إلى الألم أو الانزعاج في الجزء العلوي من البطن.



ويمكن الوقاية من عسر الهضم في عيد الأضحى باتباع النصائح التالية:



تجنب الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والدهون، خاصة في أول أيام العيد.

تقسيم الوجبات إلى كميات صغيرة بدلًا من تناول وجبة كبيرة ودسمة.

تناول الطعام ببطء ومضغه جيدًا لتقليل الضغط على المعدة.

الإكثار من شرب الماء بين الوجبات للمساعدة على الهضم.

تقليل المشروبات الغازية والمنبهات، لأنها تزيد الحموضة والانتفاخ.

الحرص على تناول الخضراوات الغنية بالألياف لتحسين حركة الهضم.

تجنب النوم مباشرة بعد تناول الطعام، ويفضل الانتظار ساعتين على الأقل.

التقليل من الأطعمة المقلية والحارة التي قد تهيّج المعدة.



كيف يمكن زيادة كفاءة الجهاز الهضمي؟



تنصح Harvard Medical School بالتركيز على الأطعمة التي تدعم صحة الجهاز الهضمي وتعزز كفاءته، وعلى رأسها الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك، لما لها من دور في زيادة البكتيريا النافعة داخل الأمعاء، ما يساهم في تحسين توازن الميكروبيوم، ودعم وظائف الجهاز المناعي، والحفاظ على انتظام حركة الأمعاء، إلى جانب تقليل الالتهابات الضارة.



وقدمت الكلية مجموعة من النصائح الغذائية لتحسين كفاءة الجهاز الهضمي، من أبرزها:



تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك، مثل الزبادي، والكفير، والأطعمة المخمرة كـمخلل الملفوف وبعض أنواع المخللات.

التركيز على الأطعمة الغنية بالبريبايوتكس، التي تدعم عمل البروبيوتيك وتساعد على نمو البكتيريا النافعة، مثل الفاصوليا، والحبوب الكاملة، والثوم، والموز، والبصل، والهليون.

الحصول على كمية كافية من الألياف، لدورها في تليين البراز وتسهيل مروره عبر الأمعاء، وتتوفر في القمح، والشعير، والشوفان، والفاصوليا، والمكسرات، والخضروات مثل الجزر والكرفس والطماطم، إضافة إلى الفواكه مثل التفاح، والتوت، والحمضيات، والكمثرى.

تناول مكملات الألياف للأشخاص الذين يجدون صعوبة في الحصول على كمية كافية من الأطعمة الغنية بالألياف.





