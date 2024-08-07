طُرق سهلة لتحسين صحة الأمعاء

الوكيل الإخباري- يعاني الكثير من الأشخاص التعب والألم بسبب مشاكل في الإمعاء وتأثيرها السلبي بالصحة، وبالتالي من الضروري التخلص من بعض العادات واستبدالها بأخرى بسيطة لتعزيز صحة الأمعاء وحمايتها من الأمراض.



ونشرت مجلة "تلغراف" دراسة تتضمن مجموعة من الطرق السهلة والمفيدة لتحسين صحة الأمعاء والحفاظ عليها، وهي:



- الخضروات والفواكه: يوصي خبراء التغذية بضرورة دمج مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة في النظام الغذائي، لضمان الحصول على أنواع مختلفة من الألياف والمواد المغذّية التي تغذّي مجموعات متنوعة من البكتيريا المفيدة في الأمعاء.

- الألياف: تحافظ الألياف على انتظام حركة الأمعاء وتعزيز وظائفها، وهي المكوّن غير القابل للهضم في الطعام الذي تتغذّى عليه بكتيريا الأمعاء، مما يجعلها مركزية لصحة الأمعاء.

- تجنّب الأطعمة المصنّعة التي تحتوي غالباً على مستويات عالية من السكريات والدهون غير الصحية والمواد الاصطناعية، التي يمكن أن تُخلّ بتوازن البكتيريا في الأمعاء.

- يُعد شرب كمية كافية من الماء أمر بالغ الأهمية لصحة الجهاز الهضمي. يساعد الماء على تحريك الطعام عبر الجهاز الهضمي ويدعم نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء.

-النوم الجيد: يمكن أن يؤدي سوء نوعية النوم أو عدم كفاية النوم إلى تعطيل بكتيريا الأمعاء والتسبّب بمشاكل في الجهاز الهضمي. ينبغي السعي للحصول على 7-9 ساعات من النوم الجيد كل ليلة.