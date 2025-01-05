طرق طبيعية لعلاج مرضى الربو في الشتاء

الوكيل الإخباري- مع قدوم فصل الشتاء، يعاني مرضى الربو من تفاقم الأعراض نتيجة التعرض للبرد والرطوبة العالية، مما يدفع الكثيرين للبحث عن طرق طبيعية لتخفيف حدّة المرض، ويوضح الدكتور أحمد الكيلاني استشاري أمراض الصدر والحساسية، والدكتور بهاء ناجي استشاري التغذية العلاجية، عدة نصائح يمكن أن تساعد المرضى في التعامل مع نوبات الربو بفعالية خلال هذه الفترة.



المشروبات الدافئة

يشير ناجي، إلى أن تناول المشروبات الدافئة يُعد من الحلول البسيطة والفعالة التي تسهم في تهدئة الجهاز التنفسي، ومن أبرز هذه المشروبات الزنجبيل الساخن، الذي يحتوي على خصائص مضادة للالتهاب تساعد في تخفيف التهابات الشعب الهوائية، ويُوصى بتناول شاي الكركم المحلّى بالعسل لما له من فوائد في تقوية المناعة وتقليل إفراز المخاط.



تعزيز المناعة بالغذاء

ومن الناحية الغذائية، يؤكد استشاري التغذية العلاجية أن تعزيز المناعة أمر بالغ الأهمية، حيث ينصح بإضافة الثوم والبصل إلى النظام الغذائي اليومي لما لهما من خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات.



وأوضح ناجي، أن الأطعمة الغنية بفيتامين C مثل البرتقال والكيوي تعتبر الحل الأمثل لتقليل فرص الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي.



ممارسة التنفس العميق

وعلى الجانب الآخر، ينصح الكيلاني بممارسة تمارين التنفس العميق يوميًا، لما لها من دور في تحسين كفاءة الرئتين وتوسيع الشعب الهوائية، ويمكن القيام بهذه التمارين في أجواء هادئة مع الاستماع إلى موسيقى مهدئة لتقليل التوتر، الذي قد يكون من محفزات الربو.



تحسين البيئة المنزلية

يلفت الكيلاني، الانتباه إلى ضرورة تحسين بيئة المنزل لتجنب المهيجات التي تفاقم الربو، مثل الغبار والعفن، ويقترح استخدام أجهزة ترطيب الهواء للحفاظ على مستوى مناسب من الرطوبة، خاصة أن الجفاف الناتج عن التدفئة يمكن أن يزيد من حساسية الجهاز التنفسي.



أهمية البقاء دافئًا

في ختام حديثه، يشدد الكيلاني على أهمية ارتداء الملابس الثقيلة والبقاء في أماكن دافئة لتجنب التعرض المباشر للهواء البارد، حيث يعد من أقوى المحفزات لنوبات الربو، ويقترح استخدام وشاح لتغطية الأنف والفم عند الخروج، بهدف تدفئة الهواء المستنشق وتقليل احتمالات التهيج.



ويؤكد الكيلاني أن الطرق الطبيعية قد تكون مساعدة في تخفيف الأعراض، لكنها ليست بديلاً عن العلاج الطبي المتخصص؛ لذا، يُنصح بمراجعة الطبيب بانتظام لضبط الأدوية المناسبة لكل حالة.

اضافة اعلان