طرق طبيعية للتخلص من التوتر والقلق

يمكن أيضًا الاعتماد على الموسيقى الهادئة أو الروائح الطبيعية كاللافندر لمساعدة الجسم على الاسترخاء. الحفاظ على نمط نوم منتظم وتغذية صحية متوازنة يدعم القدرة على مواجهة التوتر بفعالية. بالممارسة اليومية لهذه الأساليب، يمكن تقليل القلق وتحسين جودة الحياة بشكل طبيعي.
