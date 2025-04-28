طرق فعّالة لعلاج السعال: إليكم التفاصيل

الوكيل الإخباري- أوضحت الدكتورة أولغا شوبو، أخصائية الطب التكيفي والوقائي، أن السعال لا يرتبط دائمًا بأمراض معدية. فقد يحدث السعال القلبي لدى البالغين بسبب أدوية ضغط الدم، أو نتيجة للارتجاع الحمضي الذي يسبب تهيج الحنجرة. كما يمكن أن يسبب التهاب البلعوم الأنفي سعالًا ناتجًا عن تدفق المخاط إلى الحنجرة.

اضافة اعلان



السعال قد يكون أيضًا ناتجًا عن التهابات في الجهاز التنفسي، مثل التهاب البلعوم أو الحنجرة أو القصبة الهوائية، وتختلف طرق العلاج حسب نوع الالتهاب. في حالات السعال الرطب النادر، يمكن تحسين الحالة بتوفير بيئة مناسبة في الغرفة، مثل الحفاظ على درجة حرارة ورطوبة معتدلة.



إذا أصبح المخاط مزعجًا، يمكن تناول مشروبات دافئة حلوة أو استخدام أقراص لعلاج التهاب الحلق. كما يُنصح بتجنب تناول الطعام قبل النوم بثلاث ساعات ورفع رأس السرير لتسهيل تدفق المخاط.