طرق فعّالة للتغلب على جفاف العين في رمضان

طرق بسيطة لمكافحة جفاف العين في رمضان:
1 - استخدام قطرة العين المرطبة:
يمكن للقطرات المرطبة أن توفر الراحة السريعة للجفاف والتخفيف من الحرقان. وتتوفر بعض القطيرات التي تحتوي على مكونات طبيعية تساعد في ترطيب العين.
2 - الترطيب الداخلي:
شرب الماء بشكل منتظم بين الإفطار والسحور يساعد في الحفاظ على مستوى جيد من الترطيب في الجسم والعين. حاول تناول 8 أكواب من الماء يومياً.
تناول الأطعمة الغنية بالماء مثل الفواكه والخضروات الطازجة، كالبطيخ والخيار، لتساعد في ترطيب الجسم والعيون.
3 - تجنب المكيفات والهواء الجاف:
احرص على تقليل التعرض للأماكن الجافة أو المكيفة لفترات طويلة، حيث يمكن للهواء الجاف أن يفاقم مشكلة جفاف العين.
4 - استخدام النظارات الشمسية:
عندما تخرج في النهار، استخدم النظارات الشمسية لحماية عينيك من أشعة الشمس الحارة والهواء الجاف، مما يساعد في تقليل تهيج العين.
5 - التغذية السليمة:
تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا-3، مثل الأسماك والمكسرات، حيث تساهم في الحفاظ على صحة العين وترطيبها.
6 - الراحة والنوم الكافي:
تأكد من حصولك على قسط كافٍ من النوم. الإرهاق وقلة النوم يمكن أن يسهم في جفاف العين وزيادة التهيج.
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