طرق فعّالة للتغلب على جفاف العين في رمضان

الوكيل الإخباري- يُعاني العديد من الأشخاص خلال شهر رمضان من جفاف العين بسبب نقص السوائل خلال ساعات الصيام، ما يمكن أن يسبب شعورًا غير مريح من الحرقان أو التهيج. ومن المهم أن نعرف أن استخدام قطرة العين لا يفطر، مما يتيح لك استخدامها خلال اليوم لتخفيف أعراض الجفاف دون القلق من تأثيرها على الصوم.

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طرق بسيطة لمكافحة جفاف العين في رمضان:

1 - استخدام قطرة العين المرطبة:

يمكن للقطرات المرطبة أن توفر الراحة السريعة للجفاف والتخفيف من الحرقان. وتتوفر بعض القطيرات التي تحتوي على مكونات طبيعية تساعد في ترطيب العين.



2 - الترطيب الداخلي:

شرب الماء بشكل منتظم بين الإفطار والسحور يساعد في الحفاظ على مستوى جيد من الترطيب في الجسم والعين. حاول تناول 8 أكواب من الماء يومياً.

تناول الأطعمة الغنية بالماء مثل الفواكه والخضروات الطازجة، كالبطيخ والخيار، لتساعد في ترطيب الجسم والعيون.



3 - تجنب المكيفات والهواء الجاف:

احرص على تقليل التعرض للأماكن الجافة أو المكيفة لفترات طويلة، حيث يمكن للهواء الجاف أن يفاقم مشكلة جفاف العين.



4 - استخدام النظارات الشمسية:

عندما تخرج في النهار، استخدم النظارات الشمسية لحماية عينيك من أشعة الشمس الحارة والهواء الجاف، مما يساعد في تقليل تهيج العين.



5 - التغذية السليمة:

تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا-3، مثل الأسماك والمكسرات، حيث تساهم في الحفاظ على صحة العين وترطيبها.



6 - الراحة والنوم الكافي:

تأكد من حصولك على قسط كافٍ من النوم. الإرهاق وقلة النوم يمكن أن يسهم في جفاف العين وزيادة التهيج.