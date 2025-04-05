طرق لتنظيم معدلات سكر الدم قبل الإصابة به؟

علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها
-ضغط دم مرتفع
-زيادة الوزن غير المبررة
-ارتجاع المريء أو حرقة المعدة
-ارتفاع مستويات الكوليسترول
-الرغبة المستمرة في تناول الأطعمة السكرية أو المصنعة
-تنظيم معدلات سكر الدم قبل الإصابة
إن مرحلة ما قبل السكري ليست مجرد تحذير صحي، بل هي فرصة للتحكم بصحتك قبل ظهور مضاعفات خطيرة.
إذا شُخِّصت بمرحلة ما قبل السكري، فأنت في مرحلة حاسمة، قد يؤدي أحد المسارين إلى الإصابة بالسكري من النوع الثاني، بينما يتيح لك المسار الآخر فرصة لاستعادة صحتك.
خطة معركتك لعكس مسار ما قبل السكري
- غيّر تفكيرك
اعتبر هذا فرصةً لا حكمًا مؤبدًا، اتخاذ خطوات استباقية الآن يُمكن أن يمنع حدوث مضاعفات صحية مستقبلية.
- امتنع عن المشروبات السكرية
المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة ومشروبات الطاقة ترفع سكر الدم، استبدلها بالماء أو المشروبات غير المحلاة.
- ابدأ بالحركة يوميًا
تساعد الرياضة على خفض مستوى السكر في الدم، حتى المشي لمدة 30 دقيقة يوميًا قد يُحدث فرقًا.
- تجنب تناول الوجبات السريعة
استبدل الوجبات الخفيفة المصنّعة والوجبات السريعة بخيارات غذائية كاملة وغنية بالعناصر الغذائية.
- تخلّص من العادات السيئة
قلّل من التدخين، والإفراط في تناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل.
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