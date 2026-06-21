طريقة بسيطة تحمي من خطر الإصابة بسرطان المعدة

الوكيل الإخباري- توصل فريق من الباحثين، بقيادة البروفيسور بارك سونغ سو من مستشفى أنام الجامعي التابع لجامعة كوريا الجنوبية، إلى طريقة تعتمد على ضبط نوعية الغذاء للحد من خطر الإصابة بسرطان المعدة.

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