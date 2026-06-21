طريقة بسيطة تحمي من خطر الإصابة بسرطان المعدة

ويرى الخبراء أن الكمية المثلى للاستهلاك اليومي من الفواكه والخضراوات تزيد عن 400 غرام، منها 250-300 غرام من الفاكهة (ويُفضل تناولها كاملة، وليس على شكل عصير)، كما يُنصح بتجنب الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة والمخللة.
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