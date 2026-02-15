طريقة جديدة لتجديد خلايا الدماغ

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة علمية حديثة عن طريقة جديدة تُعيد جزئيا قدرة الخلايا الجذعية العصبية المتقدمة في السن على الانقسام.

اضافة اعلان

وأشار القائمون على الدراسة إلى أنه، ومع التقدم بالسن، تفقد الخلايا الجذعية العصبية قدرتها على التكاثر النشط، مما يؤدي إلى انخفاض في تكوين الخلايا العصبية وتدهور تدريجي في الوظائف الإدراكية، لكنهم اكتشفوا آلية جديدة لتجديد شباب الخلايا تعتمد على بروتين DMTF1، وهو عامل نسخ تنخفض مستوياته مع قصر التيلوميرات الخلوية وتلف الحمض النووي الخلوي المرتبط بالتقدم في السن.



وتبين للعلماء أن زيادة مستويات بروتين DMTF1 بشكل مصطنع في الجسم أعادت انقسام الخلايا، وساعدت في التقليل من آثار قصر التيلوميرات المسؤولة عن شيخوخة الخلايا.