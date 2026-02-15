طريقة جديدة لتجديد خلايا الدماغ

وتبين للعلماء أن زيادة مستويات بروتين DMTF1 بشكل مصطنع في الجسم أعادت انقسام الخلايا، وساعدت في التقليل من آثار قصر التيلوميرات المسؤولة عن شيخوخة الخلايا.
أجريت التجارب المذكورة على فئران التجارب، لذا أشار القائمون على الدراسة إلى أنه من غير الواضح بعد ما إذا كان تنشيط DMTF1 آمنا للاستخدام البشري، إذ أن التحفيز المفرط لانقسام الخلايا قد يرتبط بمخاطر الإصابة بالسرطان.
-
أخبار متعلقة
-
دراسة بريطانية: الأطعمة النباتية عالية الجودة تقلل خطر فشل القلب
-
ما الذي يدمر المفاصل؟
-
أعراض قد تشير إلى مشكلات في القلب
-
روسيا: ابتكار طريقة لتسريع ترميم الأنسجة الحيوية
-
كيف تعرف أن طريقة تنفسك تهدد صحتك دون أن تشعر؟
-
مكسرات شائعة تحسّن جودة النوم
-
ما هي فوائد تناول الطعام في وقت مبكر؟
-
اكتشاف عوامل خطر غير متوقعة لحساسية الطعام عند الأطفال