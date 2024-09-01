طريقة سهلة جدا للحفاظ على الأسنان بيضاء

الوكيل الإخباري- يسعى البعض إلى تبييض أسنانهم باستخدام طرق ووسائل مختلفة، مع أن بعضها لا يعطي النتيجة المطلوبة وقد يلحق الضرر بالأسنان.

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ولذلك، تقترح الدكتورة شادي مانوشهري، وهي طبيبة أسنان مقيمة في لندن، طريقة بسيطة يمكن للجميع القيام بها لمنح أنفسهم "أسنانًا أكثر بياضًا وتجنب رائحة الفم الكريهة وتقليل خطر الإصابة بالتسوس".



وتتمثل هذه الطريقة البسيطة التي توصي بها للحفاظ على الأسنان منتعشة ونظيفة طوال اليوم، وخاصة بعد الأكل، في شرب الماء.



وتحث الدكتورة مانوشهري الناس على القيام بذلك بعد كل وجبة وحتى بعد الوجبات الخفيفة.



وشرحت الدكتورة مانوشهري فوائد شرب الماء بعد كل وجبة على "تيك توك"، قائلة: "بمجرد تناول طعامك الأساسي، أو وجبتك الخفيفة، أو قهوتك، أو الشاي، من المهم جدًا أن تشرب الماء... وسيضمن هذا أن ينتج جسمك الكمية المناسبة من اللعاب لتكون قادرًا على إزالة أي شيء تناولته من أسنانك بشكل أسرع."



وأشارت الدكتورة مانوشهري إلى أنه لا ينبغي غسل الأسنان بالفرشاة بعد تناول الطعام، لأنه قد يتلف الأسنان واللثة ويمكن أن يؤدي إلى تآكل المينا.



وتابعت: "ما يمكنك فعله بدلاً من ذلك هو شرب الماء فقط. إذا كنت حقًا تريد القليل من الانتعاش، فاستخدم غسول الفم، ولكن لا تستخدم فرشاة الأسنان الكاشطة لأن ذلك قد يكون ضارًا للغاية."