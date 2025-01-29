طريقة عسكرية للنوم في دقيقتين: توديع الأرق للأبد!

الوكيل الإخباري- يعاني الكثير من الأشخاص من الأرق وصعوبة النوم، وهي مشكلة شائعة تحتاج إلى حلول فعّالة لمساعدتهم في التغلب عليها. ومن بين الحلول المذهلة التي أثبتت فعاليتها، هناك تقنية طورها الخبراء العسكريون لمساعدة الجنود على النوم في ظروف قاسية، وقد أشار إليها خبير اللياقة البدنية جاستن أغوستين.

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تم تصميم هذه الطريقة لمساعدة الجنود، خصوصًا الطيارين المقاتلين، على النوم بسرعة في أي ظروف، سواء كانت ساحات المعركة أو الأماكن غير المريحة. ولقد ثبتت فعاليتها بشكل ملحوظ.



طريقة النوم في دقيقتين تبدأ بتوجيه الانتباه إلى استرخاء الجسم بالكامل. ينصح جاستن بالبدء من الرأس إلى أخمص القدمين: "أرخِ عينيك، وجنتيك، وفكك، وركز على تنفسك، ثم انتقل إلى رقبتك وكتفيك، وحرص على عدم شدّهما". يتم التركيز أيضًا على التنفس العميق، مما يساعد على نشر الاسترخاء عبر باقي أجزاء الجسم.



لتعزيز الاسترخاء، يقترح جاستن تصور أحد السيناريوهين: إما الاستلقاء في زورق على بحيرة هادئة تحت سماء زرقاء، أو الاستلقاء في أرجوحة مخملية في غرفة مظلمة تمامًا. في حالة التفكير في أي شيء آخر، يُنصح بتكرار عبارة "لا تفكر لمدة 10 ثوان" لتهدئة العقل.



العديد من الأشخاص الذين جربوا هذه الطريقة أكدوا فعاليتها، سواء للنوم أو حتى للتخفيف من الألم والقلق. تعتبر هذه التقنية أداة مفيدة للتخلص من التوتر والنوم العميق بشكل أسرع.