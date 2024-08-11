طريقة لتقليل نسبة النترات في الخضروات

ويقول: "بالإضافة إلى ذلك أثبتت الدراسات أن نسبة محددة من النترات يمكن أن تكون مفيدة للإنسان. فمثلا نيتروغليسيرين يستخدم في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية. كما أنها تحسن أداء العضلات، ما يجعل استخدامها منتشرا بين الرياضيين على شكل عصائر تحتوي على نسبة عالية من النترات كمصدر إضافي للطاقة".
ولكن إذا كان الشخص يقلق من وجود النترات في الخضروات فعليه اتباع بعض القواعد البسيطة لتخفيض نسبتها.
ويقول: "يجب قبل كل شيء نقع الخضار والخضروات الورقية في ماء بارد قبل تحضيرها للأكل. ويمكن أيضا تقشيرها. هذه العملية تساعد على تخفيض محتوى النترات في الخضار ما يجعلها أقل ضررا".
ويضيف: "علاوة على ذلك تسمح زراعة المنتجات في الدفيئات باستبعاد وصول مياه الري - مياه الأمطار أو المياه المصروفة من الخزانات العامة. لذلك فإن الخضروات المزروعة في الدفيئات آمنة ولا تشكل أي خطورة على الصحة".
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