الإثنين 2025-07-21 12:58 ص
 

طريقتان بسيطتان وسريعتان لتخفيف التوتر والضغط النفسي

ل
تعبيرية
 
الأحد، 20-07-2025 11:09 م

الوكيل الإخباري- يمكن أن يؤدي العمل الشاق، وتعدد المهام، وقلة الراحة إلى الإرهاق والتوتر النفسي. وتراكم الطاقة السلبية في النفس أمر خطير، لذا من الضروري الاسترخاء للحفاظ على الصحة النفسية والجسدية.

وفقا للدكتورة غالينا اينغلهاردت، أخصائية العلاج الطبيعي، هناك طريقتان بسيطتان لتخفيف التوتر العصبي والنفسي بسرعة، ويمكن تطبيقهما في أي مكان تقريبا.

اضافة اعلان


الطريقة الأولى تتضمن وضع اليدين تحت ماء ساخن لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق، حيث يشعر الشخص بتحرر التوتر.


وتؤكد الدكتورة أن درجة حرارة الماء يجب أن تكون مناسبة قدر الإمكان، لأن الماء الساخن يحسن الدورة الدموية الدقيقة، ويعزز توسع الأوعية الدموية، ويساعد على استرخاء الأطراف. كما أن استرخاء اليدين يساهم في استرخاء الجسم بشكل عام.


أما الطريقة الثانية، فتتمثل في أنه عند العمل في وضعية الجلوس في المكتب أو المنزل، يجب على الشخص النظر من النافذة إلى السماء الزرقاء. وعندما لا تجد العين ما تلتقطه—كغيوم أو مبان ظاهرة—تسترخي عضلات العين في تلك اللحظة. ويُعتقد أن استرخاء عضلات العين يؤدي إلى استرخاء عضلات أخرى في الجسم، مما يساعد بشكل عام على تخفيف التوتر والضغط النفسي.

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ورشات التحديث الاقتصادي تناقش قطاع التعليم ضمن محرك الريادة والإبداع

أخبار محلية التعليم في قلب رؤية التحديث: ورشات متواصلة لتقييم الإنجازات والتحديات

ل

عربي ودولي نائب عن "حزب الله" يحذر من "المشروع الأمريكي- الإسرائيلي في المنطقة"

ل

فلسطين "كتائب المجاهدين" تعلن استهداف دبابة "ميركافا" بعبوة أرضية شديدة الانفجار

ارشيفية

أخبار محلية الطحين الأردني على أعتاب غزة بانتظار توزيعه على السكان

ل

عربي ودولي "CNN" تكشف عن "الذراع اليمنى" لترامب

موقع الوكيل يحذر من إعلان مفبرك للاحتيال على المواطنين

خاص بالوكيل موقع الوكيل يحذر من إعلان مفبرك للاحتيال على المواطنين

ب

طب وصحة دراسة تكشف بالتفصيل تأثير القهوة على نشاط الدماغ

تعبيرية

الطقس الأرصاد تحذر: درجات الحرارة ترتفع غداً والضباب يهدد الرؤية في هذه المناطق



 
 





الأكثر مشاهدة