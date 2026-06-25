طفرة جينية جديدة قد تكشف سر التوحد

ووفقًا لمؤسسة العلوم الروسية، يساهم هذا الاكتشاف في تطوير وسائل جديدة لتشخيص وعلاج الاضطراب، كما يوفر نموذجًا حيوانيًا لدراسة آلياته واختبار العلاجات.
وأظهرت الدراسة أن الطفرة أدت إلى سلوكيات شبيهة بالتوحد لدى الفئران مثل العزلة، ضعف التفاعل الاجتماعي، القلق، والسلوك التكراري، إضافة إلى تغيرات في بنية الدماغ، خصوصًا زيادة سماكة القشرة الحسية الجسدية.
كما لاحظ الباحثون تحسنًا في قدرة الفئران على حل المتاهات تحت الضغط، ما قد يرتبط بزيادة التركيز. ويواصل الفريق دراسة تأثير الطفرة على مستوى الخلايا والمسارات العصبية لتطوير تطبيقات علاجية مستقبلًا.
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