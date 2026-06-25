طفرة جينية جديدة قد تكشف سر التوحد

الوكيل الإخباري- اكتشف علماء روس أن طفرة موضعية في جين “PLAU” المسؤول عن هجرة الخلايا العصبية وإزالة الوصلات الزائدة قد تؤدي إلى ظهور أعراض تشبه اضطرابات طيف التوحد لدى الفئران.

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ووفقًا لمؤسسة العلوم الروسية، يساهم هذا الاكتشاف في تطوير وسائل جديدة لتشخيص وعلاج الاضطراب، كما يوفر نموذجًا حيوانيًا لدراسة آلياته واختبار العلاجات.



وأظهرت الدراسة أن الطفرة أدت إلى سلوكيات شبيهة بالتوحد لدى الفئران مثل العزلة، ضعف التفاعل الاجتماعي، القلق، والسلوك التكراري، إضافة إلى تغيرات في بنية الدماغ، خصوصًا زيادة سماكة القشرة الحسية الجسدية.